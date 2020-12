Multado un miembro de Vox San Javier sin mascarilla y que grabó a la Policía

Un hombre se enfrenta a una sanción de hasta 60.000 euros por increpar primero a una enfermera del Santa Lucía, en Cartagena, y luego a dos agentes de la Policía Local de San Javier que le instaron a que se pusiese la mascarilla, pues estaba en una mesa de una formación política instalada en la vía pública sin llevarla, como marca la norma, explican fuentes cercanas al caso. El sujeto, vecino de Santiago de la Ribera, no solo no se llegó a cubrir la boca, sino que llegó a sacar su móvil para grabar a los agentes.

Se da la circunstancia de que este individuo iba en las listas de Vox de las pasadas elecciones municipales de San Javier, lugar donde se desarrolló el incidente. En concreto, fue en la zona del Paseo Colón, en Santiago de la Ribera.

Una mujer, sanitaria en Cartagena, recurrió a la Policía Local, que patrullaba por la zona, para relatar que unas personas que se encontraban en una mesa del partido político liderado por Santiago Abascal la habían increpado cuando ella les pidió que usasen la mascarilla. La enfermera llegó a contar que le habían dicho que era «mentira» que estuviese muriendo gente, así como otras consignas negacionistas.

Al llegar los agentes a la mesa en cuestión, donde los presentes indicaron que estaban recibiendo «donaciones» para la formación política, encontraron a dos hombres sin el tapabocas. Uno de ellos mostró un justificante médico que le exime de llevarlo, pese a lo cual los municipales le recomendaron que no estuviese tan cerca de otras personas, por precaución, para no contagiar, en el caso de ser portador del virus.

Otro hombre, sin embargo, no portaba certificado médico alguno y espetó a la Policía con expresiones como «no me da la gana ponérmela» (la mascarilla) o «vosotros no sois nadie», dirigidas a los agentes, a quienes llegó a grabar con su teléfono móvil, tal y como consta en la denuncia efectuada por la Policía. Los municipales comunicaron al hombre que se enfrentaría a otro delito añadido, en el caso de que las imágenes de esta intervención policial grabadas por él acabasen difundidas por Internet.

El vecino, de 67 años de edad, en todo momento se negó a identificarse ante los agentes. Se le ha denunciado por una infracción de carácter grave por la que se enfrenta a una sanción económica que iría de los 3.000 a los 60.000 euros.