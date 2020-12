La empresa de Puerto Mayor reclama doce millones a la Comunidad

La exconcesionaria de Puerto Mayor reclama una indemnización 12 millones a la Comunidad tras la decisión del Ejecutivo regional de dar por caducada la concesión de 1975 en la que se amparó para empezar las obras de la dársena deportiva de La Manga, que fueron paralizadas por orden judicial en 2005. El Consejo Jurídico considera «cuando menos dudoso que el coste de unas obras realizadas en ejecución de un proyecto que no consta que fuera aprobado por la Administración concedente pueda serle imputado a ésta». Pide a la Consejería de Fomento que recabe más información y dé «un nuevo tramite de audiencia a la reclamante».

La indemnización solicitada correspondería, según se recoge en la reclamación, a las obras realizadas desde 1988 hasta junio de 2005. El Consejo de Gobierno dio por caducada la concesión el pasado mes de agosto y exigió a la antigua concesionaria que levantara en un plazo de dos meses los escombros de la obra y las tablestacas clavadas en la Caleta del Estacio para construir los pantalanes, pero la empresa sigue tratando de entorpecer el procedimiento. Además de recurrir la decisión del Ejecutivo, ha reclamado 12 millones a la Comunidad por los perjuicios económicos que le ha causado la suspensión del proyecto.

El Ejecutivo regional ha rechazado la petición y ha remitido la reclamación al Consejo Jurídico para que dictamine si existe alguna responsabilidad patrimonial. La Comunidad apunta que la propia concesionaria podría haber dado lugar a la caducidad al haber dejado pasar los años sin haber ejecutado la autorización de 1975.

Por su parte, el Consejo Jurídico señala que no puede haber una resolución definitiva hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso por la vía contenciosa, aunque da la razón a la Consejería y dice que será necesario «delimitar con precisión las obras de construcción que fueron realizadas en ejecución del proyecto resultante de la resolución de 1988, toda vez que es el coste de tales obras lo que se reclama». No obstante, sugiere que la Comunidad no llegó a autorizar tal proyecto y pone en duda su supuesta responsabilidad.

Pide a la Consejería que le remita la información sobre los trabajos ejecutados antes 1988, al igual que la relativa al «estado de ejecución de las obras en el momento en que se dicta la resolución de 1988, señalando qué porcentaje del proyecto ovoide original podía considerarse ejecutado 13 años después del otorgamiento de la concesión».

Anse tiene dos años para restaurar la playa invadida

ANSE ha logrado la autorización de la Demarcación de Costas del Estado para restaurar parte de los terrenos invadidos para construir Puerto Mayor, la llamada Caleta del Estacio, en el Mediterráneo. Esta autorización permitirá limpiar y eliminar la vegetación invasora en una superficie de 2,6 hectáreas de los arenales situados junto al puente del Estacio, que ocupan en total 25 hectáreas. Pero las tablestacas y los escombros debe retirarlos del Dominio Público la empresa concesionaria.