Hostemur pide reabrir el interior de los bares en Los Alcázares y Torre Pacheco

Hostemur, patronal de la hostelería de la Región de Murcia, ha querido mostrar su apoyo a la solicitud de los municipios de Los Alcázares y Torre Pachecho para que se reabra el interior de su hostelería, cerrado desde hace semanas.

"Los primeros en aceptar las medidas ante la pandemia si son positivas para todos somos nosotros, aunque nos perjudiquen económicamente. Pero en estas localidades la curva sigue disparada porque el problema está en otro sitio, no en la hostelería", indica Jesús Jiménez, presidente de la patronal.

"Son los dos únicos municipios donde no ha vuelto la actividad al interior de los locales", según Jiménez, quien ha pedido al consejero "que se visitaran para conocer su problemática, pero la única visita ha sido solo para comunicar la prolongación de su decisión".

"Un acto perfecto de cara a la galería", señala Jiménez, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a los alcaldes Mario Pérez y Antonio León. En este acto también han estado como representantes de los profesionales de ambos municipios Alfonso Manuel Bastida (HosteAlcazares) y Julián Pedreño (HostPA).



AYUDA A LOS TEMPOREROS

"A mitad de julio le dijimos a la Consejería que el problema de los municipios con importante actividad agrícola estaba en los temporeros del campo y ha tenido tiempo de tomar medidas en ese sentido, pero no lo ha hecho", explica el presidente de la patronal, que cita el ejemplo de Totana. "Allí tuvieron datos muy negativos, que se han relajado cuando ha acabado la campaña de la uva", manifiesta.

La patronal destaca que las empresas del campo están volcadas en que no haya contagios y están trabajando muy bien ante esta situación, pero la administración sanitaria no. "Por su propia subsistencia económica y su forma de vida estas personas no pueden cumplir la cuarentena sin ayudas ni lugares donde hacerlo", afirma Jiménez, que reclama apoyo para este colectivo.

"Ahora mismo están intentando curar un cáncer de pulmón cortando una pierna", ejemplifica el máximo responsable de Hostemur, que solicita que se adopte la solución allá donde realmente sea efectiva y se libere de presión al sector hostelero, muy tocado por esta crisis sanitaria.



MUNICIPIOS COORDINADOS

Por su parte, Antonio León ha mostrado su extrañeza porque ambos municipios llevan varias semanas reclamando que se ataje el problema en el foco de los temporeros agrícolas y, sin embargo, la respuesta ha sido seguir restringiendo la actividad hostelera. "La administración regional debe ayudarles a cumplir las medidas sanitarias sin que afecte a su estabilidad laboral", indica el alcalde pachequero, cuyo Ayuntamiento defiende la profesionalización de sus hosteleros y apoya con diversas medidas su actividad.

Ambos municipios han solicitado de manera coordinada a la Consejería de Salud que reconsidere la decisión. "La hostelería no es el problema. Hablamos de un sector firme, seguro y colaborativo. Los profesionales no quieren ayudas, quieren trabajar", resalta el alcalde de Los Alcázares, que informa que en su municipio no se conoce ningún brote en el sector y cuyos hosteleros siguen arrastrando además las consecuencias de las DANA.

La patronal se siente defraudada con las medidas regionales, que "han arruinado el mes de diciembre a la hostelería, puente incluido", en el que el sector factura en torno al 30% de su caja anual. "Sin embargo, se va a llegar al absurdo de permitir que las familias se reúnan en el ámbito doméstico hasta 10 personas para celebrar las Navidades", critican.