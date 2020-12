Conferencias en los institutos para que todo el mundo sepa qué es un fiscal

La Fiscalía de la Región de Murcia se abre a la sociedad murciana. El trabajo de los fiscales en los últimos cuatro años' es el título de un proyecto pionero, presentado este lunes por el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, que tiene claro que «llegar a todos los ciudadanos de la Región es mi objetivo», tras haber detectado que no todo el mundo es consciente de la función que lleva a cabo el Ministerio Público. «Los ciudadanos de la Región de Murcia, ¿saben realmente lo que es un fiscal?», se pregunta Díaz Manzanera.

«¿Saben que estamos en el día a día en la persecución del delito y la protección de los más vulnerables?», cuestiona, al tiempo en que hace hincapié en que «somos un servicio público». Por eso apuesta por «un acto de transparencia y aperturismo que creo que no se ha dado en ninguna parte de España nunca. Y tengo el visto bueno de la fiscal general del Estado». Por eso ha presentado un vídeo, realizado por una empresa murciana, «para que la gente en cinco minutos entienda qué es un fiscal». También apuesta por potenciar la página web fiscal.es, donde se ha creado un enlace directo al Ministerio Público en la Región de Murcia, en el que aparecen los contactos de los diferentes fiscales. «Quiero llegar a todos los ámbitos sociales de la sociedad, voy a empezar a dar charlas y conferencias en las facultades y en los institutos. Voy a ir yo personalmente, con un power point que ya tengo elaborado, para explicar qué es un fiscal», reveló Díaz Manzanera, muy comprometido con el proyecto.

«El 90,65% de las sentencias dictadas por los jueces son conformes con el fiscal», recuerda, y adelanta que quiere organizar, si la covid lo permite, una jornada de puertas abiertas en su departamento el año que viene. «Detrás de un fiscal hay personas con experiencias. Yo me siento orgulloso, no solo por el trabajo diario, sin horario. Me quedo con recibir felicitaciones de vecinos que por la calle te paran, sin saber tú quiénes son, por la labor que estás haciendo», manifestó el fiscal superior. Puso como ejemplo la satisfacción que da «estar en una charla y que una vecina se levante y diga del nuevo fiscal de Medio Ambiente: 'dele usted las gracias a San Miguel de Mata, porque este hombre es un santo: he conseguido que el problema de ruidos que tenía esté resuelto'.

O decir un vecino públicamente que te debe la vida». Habló de ciudadanos «que acuden desesperados a tu despacho, que te lloran delante, incluso con obsequios, que obviamente no se recoge ni uno». «Pero ya me llena que vengan agradecerte que la función del fiscal ha sido fundamental. Es un orgullo haber escogido la carrera fiscal en vez de la judicial y cada día más», sentenció, entusiasmado con el proyecto.