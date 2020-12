Condenada por asegurar que resultó herida en un accidente de coche en el que no iba

La Audiencia Provincial ha condenado a tres meses de prisión y multa de 135 euros a una mujer que cometió un delito de estafa procesal cuando demandó en juicio una indemnización por los daños que aseguró haber sufrido en un accidente de coche cuando la misma no viajaba en el mismo.



La sentencia impone las mismas penas a su esposo, que declaró como testigo en la vista oral y que respaldó la versión ofrecida por aquella, por lo que incurrió en falso testimonio.



El relato de hechos probados señala que la denunciada demandó a una compañía aseguradora y expuso que había resultado lesionada cuando viajaba en el turismo en compañía de su hijo, con lo que faltó a la realidad.



Su propósito no pudo verlo cumplido porque el juzgado de primera instancia al que correspondió su demanda declaró que no viajaba en el coche.



Ahora, la Audiencia Provincial ha condenado a los esposos a las citadas penas, que en cuanto a las referidas a la prisión quedan en suspenso durante dos años a condición de que durante ese tiempo no vuelvan a cometer delito alguno.