La Comunidad convocará más de un millar de plazas de sanitarios y docentes

El Gobierno regional convocará más de un millar de plazas de sanitarios y docentes entre las que figuran las de medicina y enfermería, auxiliares educativos, intervención social o educación infantil, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa. En concreto, se trata de 580 plazas de los cuerpos de docentes no universitarios y 440 del Servicio Murciano de Salud, a las que se suman otras 513 del personal de Administración y Servicios hasta completar una oferta de empleo público que supera las 1.500 plazas.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha presidido este lunes la Mesa General de Función Pública en la que se aprobó «este importante refuerzo de los servicios relacionados con el cuidado de las personas más vulnerables de la sociedad», ha indicado. Durante el encuentro, el consejero ha destacado que, además de suponer un refuerzo de servicios esenciales para hacer frente a la pandemia, la convocatoria de estas plazas «supone una renovación del empleo público que contribuirá a mejorar la eficacia de los servicios públicos y a una mayor eficiencia de los recursos disponibles».

«Gracias a esta nueva oferta de empleo, seguimos reduciendo la temporalidad en el empleo público, que una vez se ejecute la oferta se situará por debajo de la tasa de interinidad del 8 por ciento que nos habíamos marcado. Y no hay que olvidar la importancia que tiene en las actuales circunstancias para la ciudadanía, que con la publicación de los decretos de oferta podrá conocer las posibilidades de empleo que ofrece la Administración regional», ha señalado Celdrán.

En la reunión de la Mesa General, el órgano en el que se negocian las condiciones de trabajo de los empleados públicos, participaron también los consejeros de Educación, Juventud y Deportes, Esperanza Moreno, y de Salud, Manuel Villegas, así como los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Federación de Sindicatos de Sanidad y Educación (FSES) y Sindicato Médico CESM.

Comisiones Obreras reivindicó que el próximo año se apueste por el incremento de las plantillas en todos los servicios públicos y que la temporalidad no supere el 8 por ciento. En un comunicado, el área de Administraciones Públicas de CCOO se plantea también una subida mayor de las retribuciones para recuperar el poder adquisitivo, así como mejoras generales en las condiciones y jubilaciones.

Para CCOO, es «fundamental» que no exista limitación alguna en la tasa de reposición para poder incrementar de forma estructural las plantillas en todos los servicios públicos, rebajando así la temporalidad sin limitaciones para que no supere el 8 por ciento en ningún sector. Esta organización sindical ha advertido de que no se ha cumplido el I y II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, y que, si antes de la pandemia, el porcentaje de temporalidad en los sectores públicos seguía por encima del 24%, después la temporalidad «se ha disparado aún más».