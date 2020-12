Pilar Zapata: "Tenemos serios problemas de canalización y falta de infraestructuras hidráulicas"

Pilar Zapata, ingeniero técnico agrícola de una empresa de cultivo ecológico del Campo de Cartagena, explica las ventajas de conceptos como la biodiversidad o la irrigación.

Hacemos cultivo ecológico principalmente de limón y también de pimiento. Es una finca familiar ubicada en San Javier, de varias generaciones de mi familia. Durante los últimos 8 años nos hemos ido especializando en agricultura ecológica.Al principio a mi padre le chocaba mucho lo que proponíamos mis hermanos y yo. Hemos ido innovando para aplicar técnicas nuevas de cultivo y mejorar así la biodiversidad y el entorno. Lo que hacemos con el cultivo ecológico es fomentar la cubierta vegetal, las adventicias del suelo. Otra de las herramientas que utilizamos es subir las mangas de riego hacia arriba. Cuando termina el cultivo, en enero aproximadamente, lo que hacemos es plantar cereal y vamos segando para cubrir el suelo con cubierta vegetal. Al subir la manguera la máquina puede pasar perfectamente.En la finca fomentamos desde siempre la biodiversidad: utilizamos sobres con bichos para tratar la araña, utilizamos auxiliares como Anagyrus y otras técnicas para controlar el piojo rojo de California. Otro aspecto a destacar es la cubierta vegetal que es muy importante para favorecer la biodiversidad de los suelos.El 100% de los agricultores de Murcia utilizamos el riego por goteo, donde no se desperdicia nada de agua y es muy preciso. Tenemos una sonda en el suelo a varias alturas que nos dice la cantidad de agua disponible en el suelo y la cantidad de agua que tenemos que aportar a los cultivos para que llegue justo el agua que necesita cada planta. Para que todo funcione lleva una placa solar que da energía a la sonda.Además, tenemos un programa al que accedemos a través del móvil o el ordenador y que va indicando constantemente la cantidad de agua que hay en el suelo, la cantidad de agua de un riego. En base a todos esos datos, semanalmente se hace un informe y vemos cómo podemos regar. Cada semana se va adaptando según la meteorología. La mayoría de los agricultores de Murcia nos apoyamos en sondas para controlar el riego.Nosotros formamos parte de Fundación Ingenio, que agrupa muchas cooperativas y pequeñas explotaciones del Campo de Cartagena y que tiene como objetivo darnos voz a los agricultores y solucionar los problemas diarios a los que nos enfrentamos cada día.Uno de los problemas que tenemos es el paso de agua que no está canalizada y que llega hasta nuestros campos. Cerca de la finca pasa una rambla que provoca muchos problemas en los cultivos. Las raíces de algunos árboles se han echado a perder, se han podrido. Hemos tenido que cortar muchos, pintar con cal para intentar que estos árboles vuelvan a crecer.Tenemos serios problemas de canalización y de falta de infraestructuras hidráulicas en la Región de Murcia. Sin solucionar esa falta de infraestructuras es imposible salir adelante. Nosotros hemos tenido que plantar árboles nuevos para intentar recuperar el huerto y esperamos que de aquí a unos 3 años, si no vuelve a llover torrencialmente, estos árboles puedan tener frutos.De aquí salen 400.000 kilos de limones al año. La mayoría de los limones de Murcia son para exportar. Nosotros disponemos de todos los certificados posibles. Nuestros mercados principales son Alemania, Reino Unido y Francia, aunque nuestros limones llegan hasta Suecia y Dinamarca.