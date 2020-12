La Región quiere limitar los encuentros navideños solo a los familiares

El ministro Illa pide a las autonomías no poner restricciones más severas que las pactadas entre todos los territorios.

España lleva una semana intentando dilucidar qué es un 'allegado'. Un concepto que ha entrado de lleno en la gestión de la pandemia de cara a las fiestas navideñas y ha ocasionado un revuelo entre el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Es impreciso el término, aseguraba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y no se mostraba de acuerdo en que se permitiera la movilidad entre territorios autonómicos para que familias y allegados se reunieran por Navidad. Solo familiares, porque de lo contrario no se conseguiría reducir la movilidad y, por tanto, las medidas para lograr evitar la propagación del coronavirus una vez se levante el cierre perimetral de las comunidades solo para estos tipos de viajes no serviría de nada.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, pidió en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado ayer entre el Ministerio y las comunidades que los allegados no formaran parte de ese grupo poblacional que tendría justificada la movilidad entre provincias para ir a celebrar la Navidad a casa de parientes o conocidos. En primer lugar, Villegas señaló que desde la Región se pretende apoyar y posibilitar los reencuentros familiares, pero «es necesario tener criterios que posibiliten control en la movilidad entre comunidades». Por ello, y en segundo familiar, la Región ha transmitido que ese término 'allegado' es impreciso y dificulta las labores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «por lo que solicitamos que las comunidades tengan margen de regularlo por si consideran necesario, como es nuestro caso, circunscribirlo a familiares».

En este sentido el Ministerio de Sanidad, señalan fuentes de la Comunidad, va a hacer una consulta jurídica, pero el ministro Salvador Illa subrayó ayer tras la reunión que lo que significaba el término había quedado claro: «Todos entendemos quién es un allegado, ¿alguien está en contra en que personas con que mantienes una relación afectiva que no cae en una definición clásica de familia pueda reunirse en Navidad o Nochevieja? Creo que todo el mundo lo ha entendido».

La intención del Ministerio de Sanidad es pactar un conjunto de medidas con las que se sientan cómodas todas las comunidades, y entre ellas estaría la movilidad entre territorios para familiares y quedará por ver si los allegados también. Lo que no quiere este departamento es que las comunidades se extralimiten e impongan mayores restricciones y más duras de cara a la Navidad. «Si todo el mundo guardara la distancia de seguridad, se lavara las manos, utilizara la aplicación Radar COVID; si todo el mundo hiciera esto no haría falta hacer más», señaló el ministro.



Farmacias y antígenos

«En cuanto a la posibilidad de que las farmacias puedan realizar test de antígenos en el marco específico del convenio existente y con el protocolo específico que se ha acordado, el Ministerio de Sanidad lo sigue estudiando y nos informarán en breve su autorización», señaló el consejero Villegas. Estos test son realizados con hisopos, con bastoncillos, a nivel de la nasofaringe, de forma similar a los PCR, por personal entrenado y no tienen nada que ver con los test de anticuerpos por autodiagnóstico que pueden hacerse en farmacias y que no son una herramienta diagnóstica, añade el consejero.

La Comunidad fue de las primeras autonomías en solicitar al Ministerio de Sanidad junto con la Comunidad de Madrid y Cataluña que las farmacias pudieran vender y realizar test de antígenos en estos locales.



La vacunación empezará a la vez en todas las regiones

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reclamó a los ciudadanos españoles que se «queden en casa» durante el período navideño, en lugar de realizar desplazamientos a otras comunidades autónomas. La situación epidemiológica en España sigue razonablemente bien y sin embargo, prácticamente todas las comunidades autónomas siguen en riesgo alto, «si bien es cierto que la tendencia es buena, a juzgar por la incidencia en los últimos 7 días», señaló también ayer el consejero Villegas tras la reunión. Respecto a la vacuna, el ministro trasladó a las comunidades que la vacunación comience en todas las comunidades al mismo tiempo, aunque todavía hay cierta incertidumbre sobre la cantidad exacta de dosis que llegarán a España y consecuentemente a la Región.