Los autónomos quieren aplazar la subida de entre 3 y 12 euros en las cotizaciones

La presidenta de ATA en la Región propone que se suspenda el cobro hasta 2022.

La organización de autónomos ATA reclama al Gobierno que suspenda la revisión de los tipos aplicados sobre la bases de cotización de los trabajadores por cuenta propia, que supone un incremento de la cuota de entre 3 y 12 euros para los 100.000 cotizantes dados de alta en la Región. La presidenta de ATA en Murcia, Celia Ferrero, propone que esta revisión se aplace hasta 2022, porque la situación de los autónomos en este momento no permite aplicar nuevas subidas. Recuerda que se ha empezado a cobrar en un momento crítico para la hostelería y el resto de actividades vinculadas al ocio, que han tenido que cerrar durante varias semanas a causa de las medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus.

Este miércoles han empezado a abrir los bares y restaurantes en 43 de los 45 municipios de la Región, después de haber tenido limitada su actividad a las terrazas. El Gobierno murciano también ha levantado el cierre perimetral que impedía hasta ahora los desplazamientos entre los municipios del territorio regional.

Además de la revisión de las cotizaciones por cese de actividad y contingencias profesionales, el Ministerio de Seguridad Social está planteándose una nueva fórmula que permita acomodar las cuotas de los autónomos a sus ingresos reales. No obstante, según indicó la presidenta de ATA, el debate sobre la modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) está aparcado por el momento.

La revisión de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad está en vigor desde enero. Un acuerdo suscrito con el Ministerio establecía que en 2020 el tipo de cotización a la Seguridad Social para acceder a estas prestaciones subiría tres décimas y situaría el tipo general en el 30,3%.

En el año 2021 se elevaría al 30,6%, con lo que se sumaría otro repunte superior a los tres euros para los autónomos que cotizan por la base mínima y de más de 13 euros para lo que están en la franja más alta.

La Seguridad Social tendría que haber empezado a aplicar a principios de año la actualización de los tipos de cotización de los autónomos, pero no ha llegado cargarla en las cuotas que cobra mensualmente hasta octubre. Celia Ferrero, que es también vicepresidenta nacional de ATA, explicó que el Ministerio atribuye al estado de alarma el aplazamiento de la subida, aunque ella pone en duda esta versión, dado que ha transcurrido mucho tiempo desde que la Seguridad Social tenía que actualizar los tipos, y no descarta que sea «un olvido».

En el primer caso, la cuota para de los que pagan 283,31 euros mensuales sube a 286,15, es decir, 2,85 euros más al mes.

Para los autónomos con la base máxima, la cuota pasa de 1.221 1.233,24 euros.

Como el incremento tendría que haberse cargado en las cuotas desde el mes de enero, la Seguridad Social pretende ahora regularizar las cantidades atrasadas. Para los autónomos con la base mínima esto supondría el pago de unos 25,55 euros.

ATA ha pedido al Ministerio que suspenda la aplicación de estas subidas hasta 2022 teniendo en cuenta la grave situación que atraviesa la mayor parte de los negocios desde que se desencadenó la pandemia. Celia Ferrero recuerda que cuando se pactó esta subida «el PIB crecía al 3%», mientras que este año se cerrará con una caída que puede llegar al 12%. «Parece lógico que se suspenda», aseguró.

También aludió a los problemas que tienen los autónomos con cuotas pendientes de pago para poder acogerse a las ayudas por el cese de actividad e incluso para jubilarse, dado que la Seguridad Social les exige que regularicen su situación para poder concederles las prestaciones que solicitan. Celia Ferrero se pregunta «cómo van a pagar esta regularización los que no tienen dinero después de meses de inactividad. Si no tienes liquidez, te quedas fuera de las ayudas», se lamentó Ferrero.

ATA reivindica una bajada del 50% en la cuota mínima para los autónomos que están obteniendo unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. También propone una reducción del 75% para los que no lleguen al 50% del salario mínimo, que en 2020 está en 950 euros mensuales.

Sin embargo, la organización también aspira a conseguir que se permita a los autónomos mayores de 48 años que puedan aumentar su cotización para adecuarla a sus ingresos con el fin de que vean incrementadas sus pensiones en el futuro. En la actualidad tienen limitada la base de cotización a 2.077 euros.

ATA reclama un plan de rescate de la hostelería como el de Murcia

El presidente de la organización de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, quiere que el Gobierno central aplique en España un plan de rescate a la hostelería como el que se ha pactado en Murcia con la Comunidad Autónoma. En una entrevista en Onda Regional, Lorenzo Amor dijo este miércoles que el plan acordado en la Región se ha negociado con la patronal Croem de forma rápida y establece ayudas directas, en lugar de créditos, que considera «pan para hoy y hambre para mañana».El presidente de ATA se lamentó de que el Consejo de Ministro no ha aprobado aún el plan de rescate que el Ejecutivo está estudiando para la hostelería. «Estamos esperando esa vacuna del Gobierno central, que es ese plan de rescate, pero si no se aprueba pronto, será demasiado tarde», alertó. «Me conformaría con que se hiciera en los mismos términos que se ha hecho en Murcia», aseguró.Amor recordó que los establecimientos del ocio nocturno o del ocio infantil ni siquiera han podido levantar la persiana todavía y da por hecho que muchos no van a sobrevivir a la crisis.También considera que muchos de los 450.000 autónomos que han solicitado el cese de actividad «no van a poder volver a abrir su negocio». Según sus cálculos, cada día «cierran definitivamente 140 bares en toda España». Igualmente, da por hecho que «muchos de los trabajadores que están en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) tampoco van a poder reincorporarse a su puesto.