Los graduados en Música, Arte Dramático y Diseño, sin título oficial desde 2014

Un farragoso trámite administrativo y un volcado de datos de una plataforma a otra ha ocasionado uno de los mayores atrasos en la expedición de títulos oficiales que se ha podido dar en la Región de Murcia. Desde 2014 la casi totalidad de los alumnos graduados en la Escuela Superior de Diseño, de Arte Dramático, así como en el Conservatorio Superior de Música de la Región de Murcia no han recibido su título oficial como egresados en una enseñanza artística superior pese a haber abonado ya el importe de expedición del título.

El pago de las tasas de expedición ha dado derecho a los alumnos a contar con un certificado del grado que ha servido en muchas ocasiones para continuar con su formación en otros títulos y en otros centros sin problema o para acceder a un puesto de trabajo, pero también se han detectado casos puntuales en los que algunas universidades privadas no han aceptado dicho certificado.

La Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia contabiliza 127 exalumnos ya graduados que todavía no han recibido el título oficial desde 2014. En el Conservatorio Superior de Música de Murcia asciende la cifra hasta los 396 alumnos. En el caso de la Escuela Superior de Diseño, la cifra total no ha sido facilitada pero desde 2014 en torno a 500 estudiantes se han graduado en algunas de las formaciones que ofrece la institución.

El problema reside en la tramitación del Suplemento Europeo al Título que acompaña a los títulos de enseñanzas artísticas superiores que se imparten en la Región y que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Esa implementación del suplemento europeo para que los estudiantes puedan certificar su título de enseñanza superior en centros educativos del continente es lo que ha generado el caos.

«El Suplemento Europeo al Título se ha ido modificando sucesivamente a nivel ministerial, y como ha cambiado se tiene que dejar constancia por parte de la administración actualizando la implementación de dicho certificado» señala Sonia Murcia, directora de la ESAD. Ella, al igual que los directores de la escuela de diseño y el conservatorio de música, constatan la preocupación de los técnicos de la Consejería de Educación por el hecho de no haber logrado esa implementación del suplemento europeo todavía.

Y es que la emisión del título con el certificado europeo tampoco se ha podido lograr debido a que la Consejería comenzó en 2019 el volcado de datos de la plataforma Codex a Plumier, una plataforma virtual propia pensada para enseñanzas como Secundaria, pero no en su principio para las superiores artísticas. «Con Codex sí podiamos solicitar la expedición de los títulos oficiales, pero han esperado al cambio completo de plataforma para incorporar el suplemento europeo al título».

Miguel Torres, director del Conservatorio Superior de Murcia, señala que la solución informática al problema ya está bastante avanzada y esperan pronto poder obtener los títulos físicos. Torres subraya que con el certificado provisional del título los graduados han podido trabajar y acceder a másteres sin problema, y que solo en dos casos una universidad no admitió a los alumnos para un máster al requerir el título oficial.

La Consejería de Educación señala, en una respuesta parlamentaria a Ciudadanos, que con la plataforma Plumier no es posible solicitar los títulos aún porque no han terminado de implementar la funcionalidad que permita generar el suplemento europeo al título. «El proceso se encontraba casi terminado cuando se publicó el nuevo Real Decreto de 2019 y ha obligado a realizar mejoras que aún no están terminadas».

Dicho Real Decreto vino a modificar la norma que regulaba la expedición de títulos académicos y profesionales para fijar en ella el formato, el contenido y el soporte documental del Suplemento Europeo al Título.

Las enseñanzas artísticas recuperan el título de grado

La Lomloe o ley Celaá recupera la denominación de Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores que otorgó la Ley Orgánica de Educación en 2006. Este punto ha sido celebrado por las escuelas que imparten en la Región de Murcia enseñanzas superiores artísticas. La LOMLOE, además, incluye el compromiso de completar la reforma de estas enseñanzas artísticas superiores. La nueva norma recoge que el alumnado que haya superado las enseñanzas de arte dramático obtendrá el Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático en la especialidad que corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al título universitario de grado.Además, en una disposición de la ley se recoge que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor el Gobierno presentará una propuesta normativa para la regulación de las condiciones básicas para la organización de las enseñanzas artísticas superiores. Del mismo modo el Gobierno incluirá en dicha propuesta la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales y su relación con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. «Recuperar el reconocimiento de grado nos vuelve a dar la misma importancia académica que una titulación en una universidad», señala Sonia Murcia, directora de la ESAD.