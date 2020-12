La eficacia de cada mascarilla

FFP2 sin válvula , la mejor opción

Esta mascarilla se convierte en la mejor opción ya que protege de fuera hacia dentro, es decir, funcionan de escudo frente a organismos infecciosos a quien la lleva puesta. Además, sirven para no contagiar, es decir, evitan la emisión de dichos organismos. Las reutilizables llevan una marca 'R' y las no reutilizables llevan un 'NR'. En el etiquetado debe figurar el marcado CE, seguido de cuatro números que asegura que el producto cumple con la legislación.



FFP2 con válvula , para un uso largo

Quirúrgica , la más higiénica

De tela , para combinar diseños

Este tipo de mascarilla también pertenece al nivel FFP2 de filtrado, lo que indica una eficacia del 92%. La válvula de exhalación facilita la respiración y evita la condensación, por lo que se recomiendan para largos periodos de uso. Sin embargo, a diferencia de la FFP2 sin válvula, esta mascarilla solo protege a quien la lleva, pero no limita la propagación del contagio. Además, al no filtrar el aire exhalado por el usuario, no se deben colocar a pacientes con procesos respiratorios infecciosos.Estas mascarillas son las más higiénicas ya que están diseñadas para filtrar el aire exhalado para proteger a quienes están alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar. Deben tener un mecanismo que permita ceñirla estrechamente sobre nariz, boca y barbilla. Su duración depende de cada fabricante, pero debe cambiarse cuando se note húmeda o sucia. Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de 4 horas.Es una de las opciones preferidas, ya que permite elegir colores y diseños. Suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso. Si son reutilizables, el fabricante indicará cómo lavarla y el número máximo de lavados, así como la necesidad o no de utilizar filtros. A partir de ahí, no se garantiza la eficacia de la mascarilla. Un truco para conocer su eficacia es soplar una cerilla con la mascarilla puesta: si se apaga, no filtra adecuadamente.