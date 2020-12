Los hosteleros advierten: ni un cierre más para las próximas olas

Los dos principales colectivos hosteleros de la Región valoraron ayer positivamente la relajación de las restricciones en el sector, pero ante la más que previsible llegada de una tercera ola a principios del año que viene, los presidentes de Hostemur y Hostecar, Jesús Jiménez y Juan José López, esperan que la Administración regional no vuelva a decretar el cierre, porque eso conllevará «la puntilla definitiva» a un sector moribundo.

Para Jesús Jiménez, la apertura de interiores se podría haber adelantado la semana pasada en ciertos municipios, «y le queda a la Consejería dar una solución a Torre Pacheco y Los Alcázares». Sobre la posibilidad de que una tercera ola signifique un nuevo cierre, Jiménez se pregunta «por qué en Madrid o en la Comunidad Valencia no ha hecho falta cerrar la hostelería y por qué aquí somos los más restrictivos y los que peor acabamos siempre». «Torre Pacheco lleva dos meses y pico cerrado y no baja la tasa de contagios; y Los Alcázares lleva encima ya dos DANAS», Jesús Jiménez que cree que no habrá un nuevo cierre, «porque si lo hay, posiblemente veamos manifestaciones masivas, como las que hubo con Navantia».

Informa Hostemur que se han remitido en total ya más de 5.600 solicitudes de ayudas.

Por su parte, el responsable de Hostecar, Juan José López, entiende que el sector de la hostelería «no es el problema, y sí la interacción social; por lo que le pedimos a la Administración regional que controle con dureza los verdaderos focos». López cree que el cierre en una tercera ola será «letal para nosotros»