Elena Parlorio de Andrés: "La pandemia ha traído cambios en los flujos de trabajo de los hospitales"

La médico especialista en Radiología, tras más de 20 años trabajando en este servicio en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, destaca que esta especialidad ha desempeñado un papel fundamental en el diagnóstico precoz de los pacientes covid.

La radióloga del Hospital Morales Meseguer Elena Parlorio de Andrés ha sido nombrada hace unos días responsable de Estrategia de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), que vela por la defensa e investigación de la imagen médica. Parlorio sostiene que esta especialidad ha tenido un papel fundamental en el diagnóstico precoz de los pacientes enfermos con coronavirus, y resalta que la prioridad en esta segunda ola de la pandemia ha sido la de que ningún paciente no covid se quedase sin ser atendido.

Lo afronto con mucha ilusión y una gran responsabilidad. Voy a compatibilizar mi trabajo actual en el hospital con la sociedad, donde colaboraré con varios médicos radiólogos de diferentes sitios del país, así que van a sercuatro años de mucha actividad, pero también de un continuo aprendizaje.Es una asociación médico-científica y profesional que trabaja en el desarrollo, defensa e investigación de todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos relacionados con la imagen médica. Además, promociona la docencia y se encarga de difundir sus actividades a la población general. En cuanto a los objetivos en los próximos años, son varios: el primero es afrontar el próximo congreso nacional en el mes de mayo del 2021, que por la situación actual de pandemia será virtual, y eso supone un gran reto. Otros objetivos son los de potenciar la colaboración de la SERAM con las secciones y filiales, aumentar la presencia de la sociedad en las facultades de Medicina o potenciar la formación posgrado, entre otros.Soy de Guadalajara, estudié Medicina en la Universidad de Alcalá de Henaresy la especialidad de Radiología la hice en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Hace ya 21 años que me surgió la oportunidad de venir al Servicio de Radiología del Hospital Morales Meseguer a formar parte de un proyecto nuevo, y aquí sigo.La radiología ha desempeñado un papel fundamental en el diagnóstico precoz de estos pacientes y en el manejo, aunque de forma concreta son las áreas de radiología de urgencias y radiología de tórax, así como el personal que realiza guardias los que han estado directamente implicados en el manejo de pacientes covid.Aunque no he estado en primera línea en esta pandemia, puesto que me dedico al área de abdomen y además en el momento actual no hago guardias, lo cierto es que todos los profesionales del hospital nos hemos adaptado a esta situación. Esta pandemia ha supuesto cambios en los flujos de trabajo. En los momentos iniciales del confinamiento toda la actividad hospitalaria se redujo muchísimo, centrándose en pacientes con coronavirus. Sin embargo, en esta segunda ola nuestra prioridad ha sido la de no desatender a aquellos pacientes con patologías crónicas u oncológicas que requerían de revisiones habituales. Asimismo también se han mantenido nuestras agendas habituales, además de asumir la actividad relacionada con la pandemia.