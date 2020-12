Navidades a medio gas

La incertidumbre frena los encargos. Las reservas y compras de los menús navideños se atrasan en los mercados de la Región. Muchas familias, debido a las restricciones de aforo y de movilidad, no han iniciado todavía los preparativos como otros años

Los mercados de abastos de la Región se mantienen a la espera de encargos para comidas y cenas navideñas debido a la indecisión de sus clientes ante la delicada situación actual del coronavirus. Las familias murcianas no adelantan sus compras este año y deciden esperar hasta poder saber cuántos se van a reunir y cuáles serán las normativas de seguridad que finalmente se establezcan para las fechas de Navidad.

Los pasillos del mercado de Verónicas han tenido gran afluencia estas últimas semanas ya que el cierre de los bares incentivó las compras para cocinar en casa. Carmen, la dueña del puesto Aceitunas Guillamón, afirma que «parecía Navidad» cuando durante los fines de semana la gente llenaba el mercado en busca de sus productos de confianza para preparar en sus hogares. Pero la reapertura de la hostelería y las dudas hasta las próximas semanas sobre cómo se desenvolverán las navidades, ha hecho que los pasillos vuelvan a flojear. Carmen asegura que «la gente compra muy al día y aún no se la juega a reservar nada». Esta fábrica de encurtidos lleva casi 70 años repartiendo sabor y tradición, y nunca habían visto «nada igual» como este año. Uno de los productos más característicos en todas las casas para Nochebuena es el cabrito y el cordero. Los precios se mantienen respecto a años anteriores: 62,30 euros medio cordero murciano con un peso aproximado de catorce kilos la pieza, perfecto para cenar hasta cinco personas. Ricardo Velasco, dueño de la carnicería La Pastora, confirma que «ahora mismo no ha comprado nadie nada para Navidad» y sus clientes habituales «están esperando porque no saben ni los que se van a juntar». El cierre tanto municipal como regional ha generado que muchos encargos de fuera de la Región este año no se hagan. Pepe Madrigal, dueño de la carnicería de Saavedra Fajardo, es de los que han sufrido estas consecuencias: «Nosotros teníamos gente de fuera del municipio de Murcia que ahora al no poder venir pues ya no nos encargan». Las familias murcianas «no están comprando ni para congelar», declara Madrigal que otros años por estas fechas ya tenía encargos que preparar. Los tenderos declaran que, a parte de escasear, los pedidos de este año «serán más pequeños» debido a las redistribuciones familiares que se van a tener que hacer. El jamón serrano es uno de los productos en oferta este año y de los más comprados para estas fechas. La Charcutería Fenor en el mercado de abastos de Verónicas es de los pocos comercios que puede afirmar que algunos de sus clientes ya empiezan sus compras: «Hay gente que te pide algunas cosas, hoy hemos enviado un pedido a Barcelona de mojama, bonito y productos de la Región». Los encargos que comienzan a tener son sobre todo de lomo y jamón ibérico que «ha bajado bastante» este año.

El sector del pescado y el marisco sufre el mismo problema, «la gente no compra pescado aún porque lo quiere fresco y no se fía a comprarlo ya». Lola Rebollo de la pescadería La Caracola confirma que la gente «está comprando mucho marisco», sobre todo para el fin de semana, siendo los productos más vendidos la gamba roja y la quisquilla. El precio no ha variado, 80 euros el kilo de gamba roja, pero se espera que suba conforme vayan pasando los días y aumente su demanda. Esta pescadería asegura que la temporada está siendo, en rasgos generales, «buena» y asumen con optimismo y esperanza el crecimiento de ventas en las próximas semanas. Los tenderos esperan que la situación se normalice después del puente de la Constitución y que las familias se animen a comenzar sus encargos.