La covid y los reproches políticos empañan el Día de la Constitución

Los actos conmemorativos con motivo del Día de la Constitución se sucedieron en toda España a pesar del frío y la pandemia. El acto central de Madrid, frente al Congreso de los Diputados, tuvo lugar por primera vez al aire libre y contó con la presencia de todos los ministros y de nueve presidente autonómicos, entre ellos, Fernando López Miras, que remarcó que «los valores de unidad, concordia, igualdad y solidaridad que inspiraron nuestra Constitución son hoy más necesarios que nunca para aparcar aquello que nos separa y centrarnos en lo que une para lograr un objetivo común que no es otro que vencer al virus». El presidente de la Comunidad aseguró que, aunque «la lucha contra la covid es ahora nuestra máxima prioridad, no por ello debemos descuidar otros retos o desafíos en los que también nos ampara nuestra Carta Magna». Entre los retos citó la libertad de enseñanza «que en la Región de Murcia está consagrada para padres, docentes, centros educativos y sociedad en general, y que no estamos dispuestos a ceder», y a la autonomía fiscal «que nos ha permitido bajar impuestos a todos los ciudadanos». También mencionó el acceso al agua «que la propia Constitución establece de todos los españoles».

Para Miras, cuestionar todo esto, al igual que la unidad territorial o la jefatura del Estado es un «ataque directo a la Constitución que desde la Región no vamos a consentir», enfatizó el presidente.

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, recordó que quienes votaron la Constitución «tienen mas de 65 años y a ellos precisamente es a quienes hay que rendir el reconocimiento por su lucha por las libertades en un año tan difícil, ya que son los que más sufren los efectos de la pandemia». Al igual que el presidente regional, Conesa entiende que los valores que inspiraron a la Constitución, que hicieron frente a la dictadura franquista y al terrorismo, «y nos ayudaron a superar las crisis económicas y avanzar en el estado autonómico y en la pluralidad y diversidad de nuestro país, también nos ayudarán a afrontar las grandes transformaciones que necesitamos emprender en la próxima década».

Se trata, según dijo, de una Constitución para todos, que «pese a sus achaques y edad, y a los ataques que algunos partidos políticos realizan, sigue mas viva que nunca».

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, destacó ayer que pese a ser un día de celebración, «no podemos perder de vista que esta efeméride queda empañada por el impacto de la pandemia y el empeño de populistas y nacionalistas en denostar la Carta Magna».

La también consejera de Industria y portavoz del Gobierno regional de coalición alertó de que «los que negociaron con Sánchez un acuerdo de investidura y ahora apoyan su pretensión de mantenerse en el poder aupado por una mayoría ´Frankenstein´ se permiten poner en duda la vigencia de nuestra norma suprema, la misma que permitió la reconciliación de todos los españoles y nos encaminó hacia la modernidad y el progreso».

Actos de Vox en la Región contra el "Gobierno traidor"

Centenares de personas, muchos pertrechados con banderas de España, arroparon ayer a los representantes políticos de Vox en los actos en defensa de la legalidad constitucional y contra el «Gobierno traidor» de Pedro Sánchez; tuvieron lugar frente a todos los ayuntamientos de la Región donde esta formación tiene presencia. «Salimos a la calle para hacer frente a este Gobierno socialcomunista apoyado por separatistas y terroristas», afirmó ayer la diputada nacional, Lourdes Méndez, en la Glorieta de España de Murcia, y sostuvo que «sólo Vox puede ser la alternativa» L.O.