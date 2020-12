A Sebastián Peñaranda

Hola Sebas.

Entre estas dos fotos ha pasado una vida compartida contigo y con tus dos familias.. bueno tres.... Ana, Andrea y Tamara y tus Nietos, la más importante, por la que siempre has velado y preocupado- lo sé quizá mejor que mucha gente y sabes porque y ellas también-; la de tu partido y tú espíritu socialista por encima de..... casi todo.... y la tercera la de Ucomur. Fuiste la primera persona que me acompañó en la aventura que unos años antes había comenzado. Han sido 34 años creando en otra forma de ver la Vida, solidaria, democrática, ayudando a mucha gente creando empresas y trabajando con la Region y con tu otro mundo... el municipal, tus relaciones con los ayuntamientos, agentes de desarrollo, y muchas noches pasadas en esos pueblos donde a la vuelta de las reuniones charlábamos en el coche pensando que estábamos haciendo algo importante, algo grande.. Recuerdo dos noches de aquellos comienzos .. una en Moratalla ( salón de plenos lleno) y ahí nosotros explicando porque queríamos crear una Unión de cooperativas.... al final todas las cooperstivas de ahí- todas- se unieron.. . Otra en Caravaca, febrero, bajo cero, pero habíamos quedado en una reunión a la que fueron.... 4 personas.... pero fuimos y nos volvimos satisfechos de haber estado allí....

Cientos de anécdotas, conversaciones de todo tipo - montaña, familia, empresa, Ucomur ( mil discusiones), Miguel Hernández, como no salir en cada conversación,y creando.. amigos por toda la Region. Y creciendo Ucomur.. Martina, Ruth, Mari Carmen, Carlos.....Paco, y creciendo Ucomur y las cooperstivas.. Días mundiales, asambleas, jornadas... disfrutabas cada momento....

Ayer estaba en Toledo ( acto de Economía Social con el gobierno......Como te habría gustado!! ) y un poco antes de intervenir me llega un mensaje que me dice directamente " Han encontrado muerto a Sebas en su casa". Se me paro el corazón y el cerebro. ¿Cómo seguir ahora? Tu me habrías dicho... sigue, hazlo bien y luego vemos esto... y eso hice.. y estabas presente en la intervención.

Sebas, ayer a Ucomur se le paró el corazón. Ese que esta como el tuyo... con tres bypas. Hoy sigue con respiración asistida. Nos recuperaremos. Todos tus amigos y amigas de Ucomur estamos impactados. En estado de shock.

Hace muy poco que quedamos en hablar sobre empleo con Carmen, recuerdas todo lo que vimos verdad? Y también tienes pendiente llamarme para esa caminata por Sierra Espuña de la que hace apenas unos días hablamos. Muchas cosas pendientes todavía.. jugar con tus Nietos... y una frase que tú me decías muy a menudo cuando mutuamente nos decíamos Cuídate!.. Amigo, compañero, gracias por pensar que cuando querías hablar un rato o tenías problemas que hablar pensaras que yo era una de esas personas que estaban ahí. Nos sentábamos y hablábamos un rato. Y al terminar me decías.. Decía John Lennon " la vida es aquello que pasa mientras tu estás haciendo planes"... disfruta que pasa pronto y cuídate.

Gracias Sebas por tu amistad incondicional.

Hoy el cooperativismo de la Región te añora y te echa ya de menos.

No te puedo decir adiós.

Hasta siempre compañero cooperativista.