¿Cuánto mata el coronavirus comparado con las principales causas de muerte en la Región?

Más de medio millar de personas han fallecido por coronavirus en la Región de Murcia, según los datos de la Consejería de Salud. Esa es la cifra oficial (628 muertos, con fecha de ayer, sábado), aunque el número real puede ser mucho mayor. La covid-19 está provocando un exceso de mortalidad que se refleja en las estadísticas, lo cual no quiere decir, obviamente, que no estén habiendo decesos por otras causas. Desde el inicio de la pandemia, una de las polémicas recurrentes versó sobre si el SARS-Cov2 mata más que otras enfermedades o si (debido al enorme impacto social y económico del virus, en todo el planeta) ha acaparado un protagonismo exagerado, en detrimento de otras patologías que causan tantos o más decesos, como el cáncer. O acciones, como el suicidio.

Un hombre con un EPI cierra la puerta del camposanto de Cartagena.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el último año computado (2018) fallecieron en la Región de Murcia 11.327 personas. Atendiendo al INE, las enfermedades del sistema circulatorio causan la mayoría de las muertes tanto en la Región (3.214 en un año) como en el conjunto de España. Entre ellas, destacan las isquemias del corazón (infarto, angina de pecho...). Este tipo de patologías estuvieron detrás del deceso de 120.859 personas en España en un año. La cifra que maneja el INE triplica a las muertes por covid hasta la fecha.

Las enfermedades cerebrovasculares, entre las que destaca el ictus, dejaron 820 muertos en la comunidad murciana en 2018. Asimismo, los accidentes de tráfico segaron la vida de 71 personas en la Comunidad en un año; las caídas accidentales mataron a 96, mientras que los envenenamientos, también por accidente, acabaron con 28. En cuanto al suicidio, fue causa de la muerte de 127 murcianos.

A la hora de llevar a cabo los cálculos, hay que tener en cuenta que la covid no lleva un año entero en la Región: el primer caso fue confirmado el 8 de marzo de 2020. Sin embargo, el INE no ofrece datos por meses: únicamente los da anuales, por lo que la comparativa no es exacta. La primera muerte confirmada por covid en la comunidad murciana fue el 20 de marzo: un vecino de Jumilla de 70 años, con patologías previas.

Una señora con mascarilla ante una lápida en Cartagena.

En cuanto al cáncer, mató a 2.802 vecinos de la Región de Murcia en un año. La covid ha hecho mella en esta enfermedad: la jefa de la Unidad de Diagnóstico Mamario en los Hospitales Morales Meseguer y Mesa del Castillo de Murcia, María Martínez Gálvez, denunciaba hace un mes que durante la pandemia las pacientes con cáncer de mama han visto cómo empeoraba su calidad de vida. Desde que comenzó la pandemia, se empezaron a producir retrasos en las revisiones. También pacientes vecinos de Murcia se ven obligados a desplazarse a Cartagena a recibir quimio.



"Otras cosas pasan factura"

Sostiene Silvia Serrano, gerente de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu), que «el coronavirus es el centro de atención de todo en los últimos meses, pero también hay enfermedades muy importantes que hay que atender, como, por ejemplo, la diabetes».

Serrano remarca que esta dolencia, que afecta a un 14% de los murcianos, «es una enfermedad silenciada que, si no la cuidas, te va minando por dentro», así como que «hay que prestarle mucha atención, para evitar que degenere y afecte a otros órganos, provocando ceguera, fallo renal, neuropatía o infarto». «Nos parece mal que se esté dejando de atender otras cosas que también pasan factura de forma grave al paciente si no se le dan los cuidados necesarios», hace hincapié, para añadir que la realidad de que muchas consultas no sean ya presenciales puede propiciar que no se detecten síntomas importantes.