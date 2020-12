Diego Conesa: "No hay más proyecto para López Miras que cambiar el Estatuto del Presidente"

Convencido de que el Gobierno regional busca desmantelar el sistema público, Conesa exige a San Esteban aceptar sus planes de choque para mejorar los centros educativos y sanitarios para contar con su apoyo a unas cuentas que deben hacer frente a la crisis del covid.

El secretario general del PSOE de la Región, Diego Conesa, vuelve a ofrecerse al Gobierno de Fernando López Miras para negociar unos presupuestos que ya tenían que haber visto la luz.

Son buenos para el país y, por tanto, buenos para la Región. Hay un dato que no ha podido rebatir ni el PP ni nadie, que es el porcentaje de inversión por habitante. La comunidad número uno es la nuestra con 418 euros por cada murciano. Y eso sin contar los 72 millones para el soterramiento. Además, estos presupuestos conllevan partidas extraordinarias para asumir el déficit. Es la primera vez que el Estado asume el 1,1% del PIB regional, 330 millones.Cartagena lleva más del 50% del presupuesto porque hay más de 300 millones de inversión directa para Navantia, para la construcción del S-80. Por otra parte, como explicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hay partidas específicas para el Mar Menor y para la sierra minera. Con respecto a la Ciudad de la Justicia, aparece periodificada en varios años. En 2021 está reflejada una cantidad pequeña que ojalá se pueda ejecutar, ya que será señal de que el Ayuntamiento de Cartagena ha hecho sus deberes y ha aportado los terrenos.Seguir rebajando el IRPF en la Región sería un auténtico disparate. Ese no es un elemento diferencial para atraer inversiones por mucha cantinela que nos quieran contar. Estoy totalmente de acuerdo con Ximo Puig cuando dice que la política fiscal de Madrid es lo que más daño hace a Valencia y a Murcia. Es el principal enemigo que tiene la infrafinanciación de la Región porque tiene una factor tractor contra el que nunca podremos competir. Seguir su estela tributaria reduce la oferta de servicios públicos que necesitan los ciudadanos.Todas las comunidades han presentado sus cuentas menos la Región. Es el síntoma de gestión del Gobierno regional. Solo se preocupan es de confrontar con el Gobierno de España.Planteamos unos presupuestos centrados en las necesidades reales de la Región y sin vetos, que bastantes hemos tenido con el pin parental. López Miras puede seguir gobernando con Vox o llegar a un acuerdo con el PSOE que suponga el 87% de los escaños de la Asamblea. Lo tiene muy fácil. Solo tiene que cumplir cuatro premisas. Por un lado, admitir la celebración de un debate monográfico sobre la aplicación de los fondos europeos y, por otro, abrirse a debatir nuestra proposición de ley para la prevención, detección, atención a las víctimas y erradicación de las violencias machistas. Para cumplir con los otros dos puntos tendrá que aceptar nuestros paquetes de propuestas educativas, que incluyen la vuelta a la presencialidad, y sociosanitarias. Se trata de planes de choque cuyo coste estaría cubierto con solo una parte de los recursos extraordinarios que va a tener para estos fines el Gobierno regional.Queremos conocer el destino de los 411 millones que reciben del Gobierno de España. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, en diez años se van a jubilar 2.500 médicos en la Región. Hasta la fecha no se están cubriendo ni la mitad de los que se jubilan. ¿Qué va a pasar dentro de diez años? Hay un plan de Atención Primaria que contempla la creación de 60 plazas para este año y todavía no se ha creado ninguna.Es una deriva neoliberal para desmontar el sistema público de educación y sanitario, que es lo que mantiene a una Región pobre y desigual como la nuestra.Sí, hay que empezar a trabajar en cómo queremos cuidar a nuestros mayores. Nuestro modelo se ha quedado caduco. Por ejemplo, hay avances tecnológicos suficientes como para que puedan quedarse en sus casas si lo desean y ser atendidos. Para otros casos, debemos ofrecer la posibilidad de acceder a microresidencias, de un máximo de 15 personas, en donde el trato es mucho más personal y no el régimen cuartelario que tenemos ahora.Desde varios frentes nos trasladaron que se estaba atentando contra la dignidad de estas personas y tuvimos que actuar.Siempre ha mirado hacia otro lado en el cumplimiento de las leyes laborales y medioambientales y en el control de las ETT. Después de 25 años, ahora sufrimos las consecuencias. En la Región hay más de 50 empresas de trabajo temporal, cuando en el resto de las regiones hay cuatro o cinco, que justo son las que se niegan a implantarse aquí.Porque no pueden competir si van con todas las de la ley.Con los plazos. Había una serie de requisitos, desarrollos reglamentarios y procedimientos a poner en marcha que no se están llevando a cabo. El siguiente paso será recurrir a la Justicia.Respeto la decisión de la jueza y tengo plena confianza en la Justicia. El caso fue archivado hace tres años, cuando ni vieron necesaria mi declaración.No concibo esa posibilidad. No me la puedo plantear porque no hay caso.Nunca tuvieron fe en el soterramiento y ahora buscan retrasarlo y, si pueden, volcar alguna fase. Pero tienen que saber que es imparable.Yo lo que les pido es que, lo que tengan que hacer, que lo hagan, y que no se pasen de listos. Adif y Murcia Alta Velocidad harán las labores de reposición que les correspondan, pero no les va a hacer el papel ni al Ayuntamiento ni a la Junta de Hacendados.La Región cuenta con una demografía potente y cuenta con grandes fortalezas en algunos sectores, pero no hay ninguna sociedad sana en el mundo que no tenga un mínimo de cohesión social. Las desigualdades son cada vez más grandes en al Región. Mi obsesión es combatirlas. Lo que pasa es que el PP durante 24 años y ahora con Cs está más cómodo en su red clientelar, una red que corroe un crecimiento sano de la administración publica. Para López Miras lo público es un estorbo a su concepto de libertad.Sí, pero solo me hará ceder en mi proyecto la militancia del Partido Socialista. Miras gobierna para 150 personas, no para el millón y medio de murcianos. Le faltan cuatro ceros.No hay más proyecto para López Miras y para el PP en la Región que cambiar el Estatuto del Presidente. Lo que me gustaría saber es qué está aportando Ciudadanos al Gobierno regional.