El AVE a Madrid desde Orihuela empieza a circular a finales de enero

La remodelación de la A-7 y la conexión ferroviaria con El Altet tendrá que esperar

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, reveló ayer en Alicante que ya ha comenzado la formación de los futuros maquinistas de los AVE que cubrirán la línea de alta velocidad entre Orihuela-Elche y Madrid, cuyos billetes comenzarán a venderse a principios de enero de 2021, con la previsión de que los trenes comiencen a circular a finales de ese mes «o quizá antes, por lo que he hablado con Adif, pero sí puedo comprometerme a que a finales de enero arrancará la línea».

El anuncio del inicio de la línea de alta velocidad Orihuela-Elche-Madrid a finales de enero de 2021 -falta por concretar el número de trenes que serán directos, porque en una primera fase la mayoría de los AVE pasarán por Alicante-, fue el principal compromiso del ministro ayer en un foro en Alicante, ya que el resto de las asignaturas pendientes con la provincia y que afectan directamente a la Región de Murcia, como la remodelación de la A-7 o la conexión ferroviaria entre el aeropuerto, Alicante y Elche, deberán esperar a estudios ambientales y proyectos constructivos, según el ministro Ábalos que, no obstante, se congratuló «porque con las cantidades consignadas se abre el proceso para ejecutar en el futuro estas actuaciones que, una vez en marcha, recibirán dotaciones en próximos presupuestos».

Aunque el ministro no dio fechas para la entrada del AVE en Murcia, en la capital se desarrollan las obras del soterramiento hacia Barriomar y Nonduermas, aunque están paradas desde agosto pasado ante la falta de acuerdo entre ADIF y la Junta de Hacendados por el desvío de acequias. El ente público, sin embargo, anunció recientemente que continuará con las obras pese a no tener el visto buenos de los hacendados.

En cuanto a las inversiones en la red ferroviaria, se destinan más de 144 millones de euros a los proyectos relacionados con el Corredor Mediterráneo, a los que hay que añadir otros 99 millones de euros para la financiación de los servicios ferroviarios declarados Obligaciones de Servicio Público (OSP), como son la línea Alicante-Villena y la Xàtiva-Alcoy. En relación a las Cercanías ferroviarias, el ministro destacó la conexión de Elche con la estación Elche Alta Velocidad, cuyo estudio informativo se aprobó recientemente, la variante de la línea de cercanías Alicante-Murcia para conectar Elche con el aeropuerto Alicante-Elche y los estudios del resto de la variante de Torrellano. Actuaciones que, sin embargo, no tienen fecha de ejecución.

También ha manifestado que el Gobierno estudia diferentes vías legales para aplicar «bonificaciones altas o incluso exenciones» a los «usuarios recurrentes» del único tramo de peaje que se mantiene en el trazado de la autopista AP-7, en la comarca alicantina de la Vega Baja. «Este Gobierno no ha rescatado ninguna autopista», ha aseverado, «si no que hemos roto la tradición de prorrogar las concesiones». Por tanto, en el tramo con peaje de la AP-7, a la altura de Torrevieja, con una concesión que termina en 2040, «la idea no es desembolsar para rescatar».