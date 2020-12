Seguimiento masivo de la huelga agroalimentaria, según CC OO

La jornada de huelga convocada por los sindicatos UGT y CCOO para este viernes está siendo seguida masivamente por una población trabajadora del sector agroalimentario de la Región de Murcia compuesta por casi 100.000 personas pertenecientes a más de 1.200 empresas agrarias de la Región.

Desde primeras horas de la mañana los piquetes informativos han podido realizar su labor con toda normalidad y sin registrarse ningún incidente. El seguimiento está siendo mayoritario en las comarcas del Guadalentín y el campo de Cartagena, con un 90% de personas que no han ido a trabajar en la mañana de hoy.

Las fincas no han tenido apenas jornaleros en los tajos, mientras que los almacenes han registrado una asistencia menor a la huelga de trabajadoras y trabajadores. Hay que destacar que desde las patronales se han producido presiones para evitar la huelga que no han tenido éxito alguno, porque la mayoría de la población trabajadora de todo el sector agroalimentario de la Región ha secundado la huelga y no ha ido a trabajar.

Es la primera vez en 30 años que el campo y los almacenes murcianos estaban convocados a una huelga cuyas reivindicaciones son el desbloqueo de los convenios colectivos, contra el abuso de las empresas de trabajo temporal, contra la precariedad, contra las agresiones sexuales a temporeras, contra la discriminación de los fijos discontinuos y exigiendo más inspecciones de trabajo, por subidas salariales dignas y por la dignificación del trabajo en el campo.

"Ha llegado la hora de que las patronales agrarias PROEXPORT, COAG, ASAJA y APOEXPA tomen buena nota del hartazgo de los trabajadores en sus fincas y almacenes, que la CROEM les emplace a negociar y que los gobiernos regional y nacional pongan las soluciones a los problemas que tienen las personas que trabajan en el campo murciano. Ellas generan una gran parte de la riqueza de la región de Murcia y son, sin embargo, las peor pagadas del país", explican desde CC OO.