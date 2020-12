La Región registra la incidencia de contagios más baja desde agosto

La Región de Murcia ha registrado en la última semana la incidencia covid más baja desde el mes de agosto con tan solo 90 casos por cien mil habitantes, según desveló ayer el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras el Consejo de gobierno, anunciando además que si todo sigue así tras este próximo puente festivo podría levantarse el confinamiento municipal.

Villegas recordó que este miércoles Murcia se adhirió al documento presentado por el Gobierno central para el periodo que va del 23 de diciembre al 6 de enero y que permitirá reuniones familiares de 10 personas y el tránsito para poder estar con los seres queridos en estas fechas, reconociendo, a preguntas de periodistas, que no se trata de «poner policías y parar a los coches para ver a donde vas» sino de una cuestión de responsabilidad social en un momento en el que no es recomendable irse de vacaciones a otra comunidad autónoma, sino de estar en casa.



Se trata de cuestiones de obligado cumplimiento que ha puesto sobre la mesa el ministerio de Sanidad a la que se suma la recomendación de aglomeraciones de cualquier tipo, entre las que se citan expresamente las cabalgatas de Reyes Magos, sin que se haya incluido la posibilidad de las estáticas que algún consistorio está planteando como solución alternativa y que a Villegas le ha parecido una posición «razonable».



No bajar la guardia es una de las máximas del Gobierno regional de cara al puente y vacaciones navideñas con el antecedente reciente de un puente que ha supuesto el incremento de contagios diarios con una estadística que dice que de cien contagios hay 20 ingresos y entre dos y tres fallecidos por coronavirus, por lo que se está poniendo énfasis en el esfuerzo de contención de la enfermedad para frenar esa situación con el objetivo último de evitar una tercera ola de la pandemia.



El último parte epidemiológico supone 214 nuevos casos y seis fallecidos, cuatro hombres y dos mujeres, de entre 46 y 88 años. Los nuevos casos son 40 de Murcia, 30 de Cartagena, 21 de Los Alcázares y 20 de Torre Pacheco, entre otras localidades. Hay 341 hospitalizados y 82 personas en UCI.Por otra parte, Villegas ha pedido a la población murciana que, dado que la situación en los bancos de sangre hospitalarios es «delicada», acudan en estos días a donar ante la previsible falta de existencias por el puente y las vacaciones navideñas.