La Policía reconoce que no vigilará casa por casa los aforos durante la Navidad

En la Nochebuena de los murcianos ha de haber máximo diez personas por cena y se decreta el toque de queda a la una y media de la mañana. Es la norma fijada por el Ministerio de Sanidad y respaldada por todas la comunidades, entre ellas la Región de Murcia. Sin embargo, los ciudadanos cuestionan cómo podrán las autoridades comprobar que se están cumpliendo las limitaciones de aforo en una vivienda. ¿La Policía puede ir a una casa y comprobar si hay más de diez personas? ¿Pueden los agentes entrar sin permiso en una vivienda? Y, si suena el timbre y es la Policía, ¿se puede negar el inquilino de la casa a dejar que pase?

Fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región admiten que no se puede irrumpir en una vivienda así como así, por mucho que haya evidencias de que dentro se está llevando a cabo una fiesta multitudinaria, sin mascarillas.

Según la ley vigente, la Policía no puede entrar a un domicilio sin la orden de un juez para comprobar si hay más gente de la permitida, y si no existe tal orden, únicamente puede hacerlo si el dueño o inquilino les da permiso.

La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental de la Constitución que no puede ser suspendido durante un estado de alarma, aunque sí podría serlo en un estado de excepción o de sitio.

El actual estado de alarma no cambia el escenario: no se ha cambiado el Código Penal, por lo que no se crean delitos nuevos. Son las leyes de Seguridad Ciudadana y de Salud Pública las que establecen si alguien puede ser sancionado, siempre por vía administrativa.

No solo se trata de las celebraciones en casas. Al ser preguntado ayer por cómo se van a distinguir los desplazamientos para la reagrupación familiar de otros que se hagan por puro y duro ocio, el consejero de Salud, Manuel Villegas, dijo que no se trata de «poner policías para parar a los coches», sino de un ejercicio de responsabilidad de cada uno.

«Todo el mundo es consciente de que la Policía no puede ir casa por casa para controlar cuántas personas hay cenando en una mesa, lo cual no significa que no se vaya a hacer cumplir la ley. En fiestas se incrementarán los controles, especialmente los de movilidad, para que las restricciones que se mantengan vigentes, como el toque de queda, se cumplan», explica Alberto García Vilas, secretario regional de Jupol Murcia.

Deja claro al respecto que «en el caso de los domicilios, aunque es cierto que la Policía no puede acceder a uno sin una orden judicial, también lo es que sí puede actuar si considera que se está cometiendo un delito o que la vida de alguien está en peligro».

«Apelamos a la colaboración ciudadana y decimos a los vecinos que, si se observa que se está produciendo una ilegalidad flagrante en viviendas adyacentes siempre se puede dar aviso. La Policía Nacional no descansa en fiestas, pese a que, de nuevo se ha de reiterar que harían falta más efectivos en la Región», destaca Alberto García Vilas, que hace «un llamamiento a la responsabilidad individual y de cada familia para que las celebraciones de estas fechas transcurran sin incidentes».

El abogado murciano José Antonio López Jiménez confirma que «salvo que se esté cometiendo un delito flagrante, no se puede entrar sin orden judicial» en un piso. No obstante, el letrado entiende la utilidad de las normas dictadas y cree que serán cumplidas porque « la gente sabe que no solo está en juego su salud y la de sus seres queridos, lo que nos jugamos es la economía y miles de puestos de trabajo que, con una tercera ola o con otro confinamiento, se irían al traste». Considera que «la Navidad debe ser algo más que comer, beber, salir de fiesta o hacer regalos».