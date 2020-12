Los hosteleros de Lorca vuelven a salir a la calle para exigir que les dejen abrir

Unos 300 hosteleros de Lorca volvieron a manifestarse este jueves por las calles de la ciudad para reclamar a la Comunidad Autónoma que les permita abrir los bares y restaurantes, según las estimaciones del presidente de la patronal Hostelor, Jesús Abellaneda.

Los establecimientos del municipio solo tienen autorización para utilizar las terrazas al 75%, pero muchos bares y restaurantes no han podido abrir todavía, porque no tienen posibilidades de sacar mesas al exterior. Una pancarta con el lema 'La hostelería no es el virus' abría la marcha que recorrió el centro de Lorca desde la plaza de España a la de Calderón de la Barca.

Abellaneda leyó un manifiesto frente al Ayuntamiento en el que denunció que las empresas de hostelería se consideran «zombis deambulando entre la vida y la muerte». La anterior manifestación se celebró en la ciudad el sábado 21 de noviembre.