Salud plantea que la noche y el día de Reyes también se puedan reunir diez personas

La Región de Murcia podría flexibilizar las medidas de seguridad para que la Noche de Reyes y el día posterior puedan reunirse también diez personas. Aunque el documento hecho público ayer en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no especificaba que en estos dos días también se permitiese esta flexibilización ante la bajada de casos de coronavirus.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha reconocido que en la Comunidad se podría contemplar esta posibilidad porque en la Región es ''tradición'' también que las familias se reúnan la noche de Roscón y el día de Reyes. ''Nuestra idea es que también se puedan permitir las reuniones familiares de diez personas en estos días'', ha indicado Villegas en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada esta mañana.

Las comunidades aprobaron ayer que solo los días Nochebuena, Día de Navidad, Nochevieja y Día de Año Nuevo quedarían condicionadas a no superar el número máximo de diez personas, salvo que se trate de convivientes -empadronados en el domicilio-.

Respecto a cómo se van a controlar los posibles desplazamientos no justificados en los días clave de Navidad, el consejero ha apelado a la "responsabilidad" de la sociedad: ''No es momento para ir de vacaciones a otras comunidades autónomas. Es más una cuestión de responsabilidad que de poner policías que realicen controles. Nos estamos jugando mucho", ha advertido. Así, ha asegurado que la Región "no va a ser más restrictiva" de lo que marca el acuerdo del Consejo Interterritorial "salvo que se produzca una situación delicada de aquí a Navidad".

Asimismo ha dado su visto bueno a que se puedan celebrar cabalgatas de reyes, pero de forma estática, donde los Reyes Magos se exhiban quietos en un lugar exterior, con aforo limitado y de acceso controlado, con el objetivo de evitar aglomeraciones. ''Parece una solución razonable'', ha indicado.

Villegas también ha realizado un llamamiento a que la "generosa y solidaria" sociedad murciana acuda al Centro regional de Hemodonación o a los puntos fijos de extracción para donar sangre, con el objetivo de que los hospitales y los distintos centros sanitarios de la Región dispongan de reservas suficientes para poder seguir trabajando. ''Con las circunstancias actuales se encuentran en una situación complicada. Nuestros hospitales no entienden de festivos ni de fin de semanas. Donar sangre salva vidas'', ha remarcado.

Estado de las reservas de sangre en la Región de Murcia. Fuente: Consejería de Salud