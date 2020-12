Previsión del tiempo en Murcia para el puente de diciembre

El puente de diciembre en Murcia comenzará invernal con la llegada el jueves de un temporal atlántico que dejará lluvias, viento fuerte, descenso de temperaturas y mal estado de la mar que afectará a toda España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La borrasca -que será profunda y extensa- permanecerá estacionaria hasta el domingo y trasladará a la Península y el archipiélago balear una masa de aire muy frío desde latitudes más altas. En la Región de Murcia, la entrada de esta borrasca se traducirá en un descenso de temperaturas que comenzará mañana, pero se hará más notable el viernes, cuando se esperan lluvias en gran parte del territorio murciano, especialmente por la tarde.

Los murcianos sentirán más el frío durante el puente de diciembre en Murcia, que comenzará con un viernes marcado por las precipitaciones y unas temperaturas mínimas de hasta 0-1 grados en municipios como Caravaca de la Cruz y Yecla, donde los termómetros marcarán 11º de máxima. Durante esta jornada en Cartagena y Murcia las máximas no pasarán de los 18 grados (las mínimas serán de 9º y 6º, respectivamente), mientras que en Lorca la Aemet prevé que las temperaturas no bajen de los 5º y no sobrepasen los 14º.

El sábado el frío será más acusado en la Región, aunque no se esperan lluvias. Los termómetros de Yecla marcarán los -1 grados de mínima, en Caravaca se esperan 0º, en Lorca 2º, en Murcia 4º y en Cartagena 6º. Además, las máximas descenderán de forma generalizada en la comunidad y no pasarán de los 14 grados.

El domingo la situación será similar a la del sábado, con un leve aumento de las temperaturas, que será mayor durante el lunes 7 de diciembre, día que acoge el festivo de la Constitución, y el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción. Para estas jornadas se prevé menos frío que en las anteriores, aunque no se descartan lluvias, principalmente el martes.



La situación en toda España

La masa de aire del norte provocará un descenso de temperaturas a valores invernales con abundantes nevadas en zonas de montañas, que podrían afectar a zonas más bajas del interior peninsular.

En la tarde del jueves, además, un frente frío entrará por Galicia y el Cantábrico dejando precipitaciones a lo largo del viernes que se irán desplazando hacia el resto de la Península y a Baleares, y que irán acompañadas de vientos fuertes de componente oeste.

La cota de nieve bajará hasta los 500-900 metros, con un descenso de temperaturas iniciado el miércoles, y nevadas abundantes en áreas de montaña y, ocasionalmente, en zonas más bajas de la Meseta.

Durante el fin de semana, la influencia de la masa de aire frío y la inestabilidad continuarán afectando sobre todo con precipitaciones al norte peninsular, principalmente al área cantábrica, y a Baleares, según la Agencia.

El ambiente desapacible continuará con temperaturas bajas y viento con rachas fuertes de componente oeste que aumentarán la sensación de frío.

La inestabilidad y el viento provocarán también mal estado de la mar, registrando en el Atlántico a partir del jueves temporal de viento y mar en el litoral gallego y cantábrico.

La Aemet prevé rachas de viento del oeste y noroeste que arreciará provocando temporalmente fuerza 7 u 8, y mar combinada del noroeste con olas que podrían alcanzar entre los 5 y los 8 metros. El temporal tenderá a remitir durante la mañana del domingo.

En el Mediterráneo, el jueves se prevé viento del norte y noroeste fuerza 7 a 8 que afectará al litoral de Cataluña y Baleares, con olas de entre 3 y 4 metros amainando durante el día.

El viernes, el viento rolará de oeste y suroeste fuerza 7 afectando el litoral de Valencia, Baleares y Andalucía, mientras el sábado y domingo será del oeste fuerza 7 en Alborán y por la tarde del domingo se reforzará la Tramontana en el norte.

La Aemet prevé para la próxima semana la llegada de nuevas borrasca atlánticas. Sin embargo, ante la incertidumbre de la evolución de los fenómenos, aconseja un seguimiento de las actualizaciones meteorológicas.