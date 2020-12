Los hosteleros envidian a Madrid y quisieran "tener un presidente Ayuso"

Critica a López Miras por impedir que abran los bares al 30% hasta después del puente

Los hosteleros reclaman al Gobierno regional la apertura del interior de los bares al menos al 30% del aforo. El presidente de la patronal Hostemur, Jesús Jiménez, asegura que si es posible abrir las terrazas al cien por cien en un buen número de municipios de la Región, también se debería autorizar la apertura del interior de los establecimientos, porque la normativa así lo establece, a pesar de que la Comunidad ha preferido ignorarla. «Me gustaría tener un presidente (como) Ayuso aquí», aseguró Jiménez refiriéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cuarenta de los 45 municipios de la Región podrán abrir las terrazas de los bares y restaurantes, pero hasta la próxima semana, después del puente de la Constitución, no estarán autorizados a recibir clientes en el interior de los establecimientos, lo que ha provocado el malestar de los empresarios. Jesús Jiménez se lamentó de que «ya no estamos en septiembre» y señaló que las temperaturas nocturnas no permiten sacar el mismo partido a las terrazas de los meses anteriores.

Hay otros cinco municipios en los que los bares y restaurantes todavía no han podido levantar la persiana: Totana, Torre Pacheco, San Javier, Los Alcázares y Yecla.

El máximo responsable de Hostemur elogió la actuación de Díaz Ayuso recordando que «no ha cerrado las terrazas y, además, no aplica el toque de queda hasta las doce de la noche», lo que da más posibilidades a los establecimientos para seguir trabajando hasta después de la cena.

Añadió que, a pesar de no limitar tanto como Murcia la actividad de la hostelería ni aplicar el cierre perimetral que impide viajar de un municipio a otro de la Región, Madrid ha logrado contener los contagios. «Es la comunidad autónoma que ha tenido una mejor evolución», indicó Jesús Jiménez.

También se lamentó de que el Ejecutivo madrileño llama a los hosteleros antes de adoptar cualquier decisión y les pregunta su opinión, algo que echa de menos en Murcia.

El presidente de Hostemur ya se había quejado de que el Gobierno murciano estaba aplicando las medidas más restrictivas de todas las comunidades, autónomas, pero ayer se mostró convencido de que el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, está forzando las medidas preventivas hasta después del puente de la Constitución a costa de causar grandes pérdidas al sector. «Me gustaría tener un presidente (como) Ayuso aquí y unos técnicos como los de Madrid en la Consejería de Sanidad», afirmó.

Considera especialmente «dolorosa» la situación de Totana y Torre Pacheco, que llevan cerrados varios meses, «pero no han conseguido bajar los contagios».

Advirtió de que en estas poblaciones no solo se ven abocados a la ruina los establecimientos de hostelería, sino también los del comercio, dado que ambas actividades están muy unidas. A su juicio, las dificultades para frenar la pandemia demuestran que «la hostelería no es la responsable» de la propagación del virus, pero «las fiestas se harán en las casas, en las fincas y en los chalés».

La peor parte se la están llevando las empresas del ocio nocturno, que apenas si tuvieron tiempo de abrir después de la desescalada. Jiménez aseguró que algunas están enfrentándose ya al desahucio, debido a los retrasos acumulados en el pago de lo alquileres, lo ha llevado a la Consejería de Fomento a ofrecer su mediación ante los propietarios de los locales arrendados.