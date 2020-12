Federación Plena Inclusión: El reconocimiento a la integración

La federación Plena inclusión Región de Murcia entrega un año más sus premios a las empresas que más han destacado en su apuesta por el empleo inclusivo para personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión es la ONG mayoritaria de este colectivo en la Región y, como sus 26 asociaciones miembros, es una entidad sin ánimo de lucro impulsada por las familias.

Con estos galardones, la federación reconoce la labor de las empresas que destacan a lo largo del año al contratar o formar a personas con discapacidad intelectual o apoyar de distinta manera a sus asociaciones y centros especiales de empleo.

Alejandro José García, en Serviman Murcia

Los premiados de este año

En esta ocasión, los premiados son Restaurante Casón de los Reyes, Serviman, Productos Deportivos Laken, Vrio, Mecanizados Arocam y Terra Natura. Debido a la pandemia, este año no ha sido posible realizar el tradicional acto que supone un reconocimiento colectivo a las marcas que apoyan a estos trabajadores. Sin embargo, Plena inclusión quiere poner en valor el compromiso no sólo de las seis premiadas, sino de todas las empresas que mantienen los empleos de estas personas en un año especialmente difícil para la economía.

Naomi Albaladejo, en Terra Natura Murcia

Gracias a estas empresas, hasta 175 trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual de las asociaciones de Plena inclusión Región de Murcia contribuyen a la economía de su entorno con su trabajo e ingresos. De estos trabajadores, 88 han sido contratados en empresas a través de la modalidad de Empleo Con Apoyo (ECA) en 2019, y hay 100 personas contratadas a través de Centros Especiales de Empleo, que realizan productos o servicios para terceros. Por otra parte, también hay 212 personas en procesos de formación.

Daniel Alonso Martínez es trabajador fijo con discapacidad intelectual en Arocam

La pandemia también afecta a los trabajadores con discapacidad intelectual de estas asociaciones y en la Región de Murcia. Hasta 15 de estos trabajadores se encuentran ahora mismo en situación de ERTE. Hay que tener en cuenta que el desempleo en este colectivo triplica al de la población general. Por esto, desde Plena inclusión Región de Murcia se anima a todas las empresas a contratar personas con discapacidad intelectual. Estas personas cuentan con una persona de apoyo para adaptarse a sus nuevas funciones, un servicio que es gratuito para la empresa.



Un reto diario para las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad intelectual demuestran su formación y capacidades día a día participando en cursos de formación o estudiando para optar a empleos públicos en la Administración mediante procesos de oposiciones. Las empresas privadas pueden aprovechar sus capacidades y las ayudas a su inclusión con la contratación directa o indirecta a través de Centros Especiales de Empleo, o formando a aspirantes a puestos de trabajo.

Las empresas que han contratado a personas con discapacidad intelectual destacan que la mayoría de las personas contratadas tienen un gran nivel de responsabilidad, crean un buen clima en el equipo de trabajo y tienen un trato atento y educado con los clientes. Todas estas son cualidades que sus compañeros de trabajo usan para mejorar su propio trabajo.

Viticultores de Astrade que elaboran vino gracias a Vrio

«A mí me aporta tranquilidad y me resulta de gran ayuda. Los días que no estaba se le echaba mucho de menos», reconoce Manoli Ramírez, una trabajadora de Leroy Merlin que tuvo de compañera a Esther Quiles, una trabajadora perteneciente a la asociación Asido Cartagena. «Nos ayuda muchísimo y estamos todos encantados con ella. Animo a todas las personas con discapacidad intelectual a sacarse oposiciones del Estado», destaca María José Olivo, de la sección de Aduanas en Cartagena, sobre Vicky Moreno, trabajadora procedente también de la asociación Asido Cartagena.

Y así sucede con la inmensa mayoría de experiencias reconocidas a lo largo de las 24 ediciones de los Premios Laurel. Una gran mayoría de empresarios que prueban la experiencia de contratar a trabajadores recomiendan a otros responsables de compañías contratar a personas con discapacidad intelectual.

José Urbano, en la barra del Restaurante Casón de los Reyes.

Desde Plena inclusión Región de Murcia queremos mandar un mensaje de ánimo a las empresas en estos duros momentos y recordarles que en esta situación es de vital importancia seguir apostando por el empleo inclusivo para personas con discapacidad intelectual para poder salir todos juntos de esta situación tan hostil. Hacemos un llamamiento a la solidaridad y responsabilidad social extensible a todas las instituciones, ya que este supone un momento de inflexión en nuestra sociedad para decidir cómo queremos construir nuestro futuro y si queremos realizar ese camino todos juntos sin dejar a nadie atrás.

Nuevos colaboradores



Cada año nuevas empresas pasan a formar parte de la gran familia de Plena inclusión, en la que dan la oportunidad a trabajadores con discapacidad intelectual de mostrar y aumentar todas sus capacidades. Lo hacen contratándoles, facilitándoles prácticas formativas o contratando los productos y servicios de los centros especiales de empleo donde trabajan. Estas son las empresas que se incorporaron en 2019: Audeca Grupo Elecnor, Avanza Fibra - Grupo Avanza, Bricomart, Cafés Celdrán SL, Construcciones y Mantenimientos Jana SL, Dialprix Moratalla, El Cesto de Mimbre, El horno de Javi Moreno. La Madrugada, Farmacia Antonio Moreno, Foster's Hollywood, Fundi-Trof, Hidrogea Alcantarilla, Ibolele Producciones, Jardines del Sol, La Boca Te Lía, Laboratorios Prady Normapiel SL, Ortodent, Pinturas Jaime, Productos Químicos de Murcia (Grupo Biomaster), Restauración Madiba SL, Sucesores de Francisco Penalva Ruiz, Tapizados Muñoz Robles SL y Viveros El Gurugu.

