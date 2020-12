Piden a los universitarios restringir el contacto social antes de volver a casa por navidad

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid de la Región de Murcia, Jaime Pérez, ha aconsejado este martes a los universitarios murcianos que se encuentran fuera de la Región que entre 10 y 12 días antes de viajar a la comunidad para pasar las fiestas navideñas que restrinjan al máximo sus contactos sociales para evitar llevar el virus a casa.

Pérez, a preguntas de los periodistas, no ha querido entrar en detalles de la vuelta de estos jóvenes como si existe en otra autonomías donde plantean pruebas PCR, pero sí ha recomendado no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que no estén ahora mismo en su núcleo familiar y vayan a regresar en navidades que restrinjan contactos "para no poner en riesgo ni a sus padres ni a sus abuelos".

Respecto a lo que ocurre en Totana donde llevan dos meses con medidas restrictivas y cierre de hostelería, comentó que donde se dan más brotes de índole laboral a pesar de todos los esfuerzos no se consigue llegar a niveles deseados, aunque sí cortar esos brotes. En concreto, Totana ha pasado de cuatrocientos casos a 99 en la última semana.

De las residencias de mayores, ha señalado que han pasado de 9 a 8 las que se encuentran intervenidas por la Consejería, y que han bajado el número de casos y de personas afectadas.