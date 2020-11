Juan de Dios Berná: "Introducimos plaquetas donde no llegan por sí solas sin cirugía"

Premio Nacional de Radiología. Profesor e investigador principal del grupo de Radiología Clínica de la UMU, la misma en la que estudió y se especializó; ha sido premiado por sus hallazgos recogidos en su artículo 'El efecto de las infiltraciones ecoguiadas de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en roturas del tendón espinoso del hombro

A sus 40 años, ha ganado dos premios nacionales de radiología. No obstante, su vida no es solo la medicina, sino también la música; es bajista del grupo murciano Bosco y, además, le encanta el contacto con la naturaleza. Es por ello que después de estar muchos años viviendo en el centro de la capital murciana, decidió mudarse a la pedanía de La Arboleja. «Si la ciencia alimenta mi mente, la música alimenta mi alma, así como la huerta de Murcia mi cuerpo», precisa Juan de Dios Berná.

Por desgranar poco a poco el contenido de su artículo, ¿qué son las infiltraciones ecoguiadas?

En resumidas cuentas, tradicionalmente siempre se ha pinchado a ciegas mediante la palpación y ahora con la técnica ecoguiada se puede ver dónde y qué estás pinchando exactamente a tiempo real. La ecografía intervencionista se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, no solo para diagnosticar, sino también para el uso terapéutico: meter o infiltrar sustancias terapéuticas a zonas que están dañadas y que no se curan por sí solas.

¿Qué es el Plasma Rico en Plaquetas (PRP)?

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) sencillamente es que cuando te sacan sangre en hematología la centrífugan: separan los glóbulos rojos por un lado y los glóbulos blancos (las defensas) por otro y solo dejan un concentrado en plaquetas. Así que resumiendo, te sacamos tus plaquetas y las introducimos donde no llegan por sí solas. Y todo esto sin necesidad de recurrir a la cirugía.

Entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se realizó en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia un estudio en 128 pacientes. ¿Cómo fue?

Había mucho debate entre los entendidos del tema a nivel nacional por si esta técnica funcionaba o no. Entonces lo que hicimos fue estudiarlo con los criterios pertinentes como por ejemplo escoger a los pacientes adecuados, barajar los tipos de roturas, etc€ Fuimos recogiendo los datos cuando introdujimos el producto a los pacientes y transcurridos tres meses pudimos ver cómo iba esa rotura. Vimos que algunos reaccionaban mal y supimos el porqué, que es lo que se define en el artículo. Estos casos serían indicación de cirugía. Pero, por otro lado, una gran mayoría fueron muy bien: ya no tenían el problema con el tendón, se cicatrizaba y mejoraban clínicamente. Y eso es lo que hemos estudiado, que a los tres meses esto sí que funciona.

¿Qué va a suponer esta investigación de cara a los próximos años?

Sinceramente, espero que esto sirva para potenciar que ya no se pinche a ciegas guiados solo por la palpación, sino que con la ayuda de la ecografía y su imagen se pueda saber con precisión dónde se pincha dentro del cuerpo humano.

¿Cómo recibió usted la noticia del Premio Nacional de Radiología?

Mandé la solicitud con un poco de pudor porque hay muchísimo nivel en España respecto a la investigación en el ámbito de la radiología. Parece que ya se está animando la especialidad porque hay mucha tecnología y muchísimo por estudiar en el futuro.

¿La pandemia ha supuesto algún problema para todo esto?

Hubo un parón de tres meses y no se pusieron plaquetas a los pacientes por el confinamiento. Eso provocó una avalancha de gente pidiéndolo porque, claro, una cosa que funciona desde el punto de vista clínico y respaldado por el premio, pues los pacientes confían más.

¿Cómo valora lo que está viviendo actualmente?

Estoy haciendo la recolecta de los frutos en todas las parcelas de mi vida, como en la medicina, la música, la huerta€ en todas. No es por presumir, pero es el segundo año consecutivo que me premian por un artículo de investigación. El otro trataba sobre la ecografía en la uretra masculina. Dos años de reconocimiento es el fruto de muchísimo trabajo en tantísimos años y ahora todo está floreciendo y saliendo a la luz. Por eso es doble satisfacción. ¡Hasta he recibido la llamada del rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz! Así que estoy muy feliz.