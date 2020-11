Aprobada la moción de los expulsados de Vox para sacar las salas de juego de las ciudades

La Asamblea Regional aprobó ayer una moción, propuesta por el Grupo Parlamentario de Vox, que insta al Gobierno regional a adoptar las medidas necesarias para ubicar los salones de juego y casas de apuestas fuera de los núcleos urbanos, según acordó la Comisión de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo con los votos a favor de PSOE y Vox y las abstenciones de PP, Ciudadanos y Podemos.

Vox califica de «alarmantes» los datos del juego en la Región: 22,8 casas de apuestas por cada cien mil murcianos, la segunda comunidad con más salones; Valencia tiene solamente 6,76 por cada cien mil habitantes», según se indica en la moción. Añade que el colectivo más perjudicado es «el de los menores de edad, cuyo número de adictos se ha cuadruplicado, pasando del 3,8% al 16%. Aunque hipotéticamente no pueden jugar, sí que lo hacen, y así lo demuestra un estudio de la OCU que refleja la facilidad que tienen para entrar», defendió el portavoz, Juan José Liarte.

Para evitarlo, Vox plantea «la necesidad de trasladar esos centros fuera de los núcleos urbanos y poblaciones para garantizar que nuestros niños no tengan acceso a esta lacra» concluye el texto de la propuesta. Vox aceptó la enmienda del PSOE que insta al Ejecutivo regional a que apruebe «una ley que regule el juego en la Región y a que de una puñetera vez termine con las bonificaciones de las tasas al juego», según expresó el diputado socialista Alfonso Martínez Baños. También fue aceptada una enmienda de Cs para poner «límites de distancia a centros escolares, juveniles, bibliotecas y establecimientos públicos. «Nuestros niños no tienen acceso a los salones de juego. Me ha escuchado, ¿verdad, señor Liarte?», respondió la diputada del PP Maruja Pelegrín.

Agricultura Reclaman una nueva Ley de la Cadena Alimentaria

La Comisión de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado una solicitud, propuesta por el PP, para que el Gobierno de España elabore una nueva Ley de la Cadena Alimentaria que permita a los agricultores conseguir unos precios justos y que elimine las prácticas comerciales desleales. La iniciativa fue aprobada con los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos.