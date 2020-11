El impago al transporte escolar amenaza con dejar en tierra a 17.000 alumnos

Las empresas de transporte escolar de la Región de Murcia llevan a día de hoy una media de 60 días sin cobrar por el servicio prestado. El pago de la mensualidad de septiembre no se ha realizado y la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) ha vuelto a denunciar la grave situación económica por la que atraviesa el sector, y más tras el retraso en septiembre en los pagos correspondientes al curso pasado, que pusieron «contra las cuerdas la viabilidad del sector, llegando al extremo de no poder prestar el servicio por las cuantiosas pérdidas que arrastraban».

En el actual curso escolar, es la segunda vez que las empresas de transporte escolar amenazan con dejar de llevar a los alumnos a los centros educativos si la Consejería de Educación no paga. De no solventarse la situación de forma inmediata, el sector señala que no podrán prestar el servicio a finales de este mes o primeros de diciembre, poniendo a las compañías en un «riesgo inminente» de cierre y dejando a 17.000 alumnos sin medios para acudir a sus centros educativos.

Desde la Consejería de Educación aseguran que se abonará esta semana las facturas presentadas del mes de septiembre. Por otro lado, se está terminando de contabilizar aquellas facturas presentadas en octubre para efectuar su pago, ya que hasta que no se dispongan de todas las facturas «no se puede fiscalizar y enviar a la Consejería de Hacienda», detallan desde este departamento. Educación añade además que abonará el próximo 31 de diciembre el refuerzo extra en las rutas escolares establecidas con motivo de la covid-19, «tal y como son conocedoras las empresas del sector», apuntan fuentes de la Consejería, por lo que esta administración estima que el servicio «no tiene por qué verse afectado en diciembre».

El sector sigue sin obtener respuesta sobre el nuevo Acuerdo Marco de la Consejería de Educación que regula las condiciones de los nuevos contratos del transporte escolar. El acuerdo fue recurrido al Tribunal de Recursos Contractuales y la Froet pidió una prórroga de los contratos en vigor. «La Consejería de Educación sigue sin pronunciarse sobre la retirada del convenio marco sobre el transporte escolar, pese a que se comprometió a dar una respuesta en 15 días», señalan.

En la Región hay 67 empresas de transporte escolar, que cubren 393 rutas y que emplean a más de mil trabajadores de forma directa. «Más que las propias empresas, los principales afectados por la rebaja de tarifas en las rutas de transporte a contratar serían todos los empleados, puesto que los cálculos realizados por la Administración para determinar los costes en el convenio marco han sido sobre la base de dos horas y media de trabajo por ruta escolar», señala la Froet. De esta forma, aunque las empresas no lo quieran, al final tendrán que hacer contratos eventuales de trabajo por ese tiempo nada más, propiciando la propia Consejería de Educación una alta precariedad en el empleo y poca seguridad del puesto de trabajo.