El colegio de enfermeros de Murcia se planta ante la decisión de realizar test covid en farmacias

El manifiesto, que vuelve a incidir en la necesidad de incrementar las plantillas de Atención Primaria con contratos dignos, es una defensa de la labor de las enfermeras

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha expresado a través de un comunicado su postura acerca de las últimas informaciones que apuntan a la posibilidad de, recayendo sobre los propios farmacéuticos la responsabilidad de la realización de las propias pruebas. Este comunicado, que tal y como apuntan desde el Colegio de Enfermería, pone de manifiesto lapor parte de las autoridades sanitarias de la Región al sector de la Enfermería.La oposición mostrada por el Colegio de Enfermería se basa única y exclusivamente en, así como en preservar por encima de todo la seguridad y la salud de los ciudadanos.pretende este comunicadocon otros colectivos ni abrir un conflicto con el sector farmacéuticosEl manifiesto deja bien claro cuáles son las, apoyándose siempre en la normativa aprobada y legislación den vigor de nuestro país. Algunas de estas normativas en las que el Colegio de Enfermería sostiene su comunicado son la, al definir el modelo de distribución de competencias en materia sanitaria, de profesionales tituladas, reguladas y colegiadas, la Ley 14/1986 General de Sanidad, del 25 de abril, o en el Real Decreto 1277/2003, del 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.Desde el Colegio de Enfermería de la Región son(sin olvidar que son las enfermeras las que se enfrentan en primera línea contra la covid-19), siendo necesarias todas las medidas que aseguren la atención de los pacientes, contribuyan a preservar la salud pública y velen por la seguridad de los profesionales sanitarios en el ejercicio de su labor.Ante esta complicada situación,. Del mismo modo que el personal sanitario ha cumplido con su labor encomendada, superando la escasez de medios y poniendo en riesgo su propia vida,de la adopción de medidas relacionadas con el uso y gestión de los recursos humanos y materiales.El Colegio de Enfermería Murciano viene reclamando desde el inicio de la pandemia, al tiempo que se han ofrecido para colaborar y cooperar en todo lo necesario.en la que se escucharan todas las voces protagonistas ha sido una de sus peticiones reincidentes, junto al esfuerzo de las plantillas y la mejora de las condiciones laborales y salariales. Estas demandas no se han considerado oportunas ni por parte de la Consejería de Salud ni del Servicio Murciano de Salud.Tras la decisión de que los test de covid-19 puedan realizarse fuera del ámbito de los centros sanitarios y por profesionales de otros sectores, el sector de la Enfermería entiende que su opinión no ha sido considerada con la importancia necesaria por parte de los representantes políticos, teniendo que enterarse de nuevos acuerdos sobre la actividad sanitaria a través de los medios de comunicación. "Pedíamos ser escuchados, pero ustedes, políticos, han mirado para otro lado", concluyen desde el comunicado del Colegio de Enfermería.Desde el Colegio de Enfermería se sigue defendiendo que los trabajos de análisis, toma de muestras y tratamiento de datos es, en centros habilitados con las medidas de seguridad correspondientes. Tanto desde la Consejería de Salud como del SMS no parece, según el Colegio Oficial de Enfermería, una opción válida: "Seguramente también consideran que es preferible, y de paso más rentable, cualquier otra medida que incrementar las plantillas de Atención Primaria con contratos dignos para los profesionales responsables de estos trabajos".En definitiva, este manifiesto del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia evita por completo cualquier tipo de conflicto contra un colectivo profesional, al igual que huye de una carrera por obtener beneficio económico. Simplemente se trata de una defensa y reconocimiento a la labor de los profesionales del sector de la Enfermería.



