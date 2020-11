Francisco Lucas: "El PSOE defiende la concertada, pero ajustada a la legalidad"

Portavoz del PSOE en la Región. La pandemia parece haber debilitado a los socialistas, que ganaron el 26M. Según el Cemop, ahora perderían 4 escaños y no tendrían manera de llegar a San Esteban.

Aprovecha cualquier oportunidad para recordar que el PSOE ganó las elecciones el 26M; sin embargo, el último barómetro del Cemop muestra una clara caída en intención de voto. La polémica Ley Celaá de Educación (LOMLOE), la entrada masiva de inmigrantes y las inversiones de los presupuestos generales del Estado en la Región les han convertido en objetivo número uno del Gobierno regional. El portavoz de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, dice que, pese a todo -encuestas incluidas- ellos no van a modificar su línea de trabajo.

Confiamos en el proyecto sólido y estable del PSOE de la Región, con un líder consolidado como es Diego Conesa. Fue él quien ganó las elecciones después de 28 años. A mí no me preocupa esa encuesta, del mismo modo que no me preocupó la que dos meses antes del 26M nos daba 9 diputados. Al final sacamos 17. De todas formas, tenemos que tomar nota porque habrá cosas que se puedan mejorar, pero no vamos a modificar la línea de trabajo.Puede parecer políticamente correcto, pero a nosotros lo único que nos preocupa ahora es salir de esta crisis sanitaria, económica y social y preparar la etapa postcovid. Desde el mes de marzo, el PSOE ha trabajado en una línea de acuerdos basados en el rescate de las familias, la educación y la sanidad pública y la economía. Llevamos más de 1.500 iniciativas en la Asamblea.Está claro que estamos en una etapa de mucha confrontación derivada de una estrategia del PP a nivel nacional y regional. Pero esto no es nada nuevo, siempre lo hacen cuando están en la oposición. El PP gana cuando divide a los españoles, y usa para ello a los inmigrantes o, como ahora, a la educación.Esta ley no ataca ni criminaliza a la concertada. Lo triste es que algunos centros educativos hayan comprado esta burda manipulación del PP. El PSOE defiende la educación concertada, pero siempre que se ajuste a la realidad. Lo que no permite esta ley es que exista discriminación en centros educativos sustentados con dinero público. Del mismo modo, tampoco permite que se cobren unas cuotas ilegales. Se pretende que la enseñanza para los alumnos sea totalmente gratuita.Debería centrarse, dejar de hacerle el papel a su jefe, Pablo Casado, y estar pendiente de esta Región. Lo que ocurre es que López Miras no es quien toma las decisiones en la Región. Hay una serie de intereses, una estructura después de 25 años que no quieren que nada cambie.Solo hay que ver a quién benefician las decisiones que toman. A quién beneficia el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, en el Mar Menor; o el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, con la Ley del Juego; o quién marca las directrices de la consejera de Empresa e Industria, Ana Martínez Vidal.El problema es que tenemos a un presidente regional más preocupado por hacer oposición a Pedro Sánchez y a la ministra Celaá que en salir de la crisis. Confronta con el Gobierno de España mientras tiene abandonada a la comunidad educativa y a la hostelería.Analizan los presupuestos con el fin de falsearlos. Estos PGE suponen más de 4.300 millones de euros en recursos para Murcia. 650 millones solo en inversiones que van a permitir culminar infraestructuras históricas en la Región y transformar industrialmente la Comunidad.Me da vergüenza que el PP utilice un drama humanitario como es la inmigración y la llegada de pateras con el único fin de tapar la gestión de crisis del coronavirus. El señor López Miras no tiene política migratoria. La gestión de la Delegación del Gobierno en este aspecto es ejemplar. No debemos olvidar que en la etapa de Mariano Rajoy se recortaron en la Región 339 efectivos en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras que en el poco tiempo que lleva Pedro Sánchez en Moncloa ya hemos recuperado más de 200.Para el PSOE, los cuatro diputados del Grupo Parlamentario Vox siguen siendo de Vox. Nosotros registramos las mociones que vemos pertinentes y cualquier apoyo es bien recibido, pero no hacemos cuentas.En ningún caso. Tuvimos esperanza tras escuchar a Inés Arrimadas decir aquello de «os imagináis cuatro años más de PP». Pero enseguida vimos que todo seguía igual y que Cs era una estafa electoral. Con el nombramiento de Ana Martínez Vidal como máxima responsable tenemos claro que Cs va a desaparecer. Ella está más pendiente de formar parte de la próxima lista del PP que de su partido.El miércoles López Miras anunció la contratación de 1.500 docentes hasta junio. Eso es una reivindicación socialista. Hace unas semanas aprobamos una moción para volver a la presencialidad, otra para reforzar la estructura de Atención Primaria... Estamos consiguiendo objetivos gracias al duro trabajo que hacemos en la Asamblea.