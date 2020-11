Miles de murcianos protestan en las calles contra la ley Celaá

Cientos de automóviles han salido hoy a la calle en más de veinte capitales de provincia contra la nueva ley de educación, la conocida como 'ley Celaá', en una concentración organizada por la Plataforma Más Plurales. Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', los convocantes de la plataforma en la Región, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la enseñanza concertada, han partido poco después de las 11.00 horas de la mañana desde la avenida Juan Carlos I, a la altura del centro comercial Carrefour Zaraiche en dirección a Plaza Circular, Gran Vía Escultor Salzillo, Martínez Tornel, Plaza Cruz Roja, Primero de Mayo, para finalmente regresar al punto de origen sobre las 13.00 horas desde Ronda de Levante y Juan XXIII. La convocatoria en Cartagena se ha suspendido por la baja participación, que se ha justificado por una deficiente comunicación pública.

En la capital, en la salida del parking del centro comercial Carrefour se encontraba el portavoz de la plataforma de Más Plurales en Murcia y presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Región (CONCAPA), Alberto González-Costea, que reconocía sentirse muy feliz por la respuesta de la sociedad murciana, "muy contento, porque esto demuestra que hay concienciación sobre que esta ley no es buena para ninguna familia española". Ha confirmado que Más Plurales llegará al Tribunal Constitucional si es necesario para frenar la aplicación de la que será previsiblemente la octava ley educativa en España, "emplearemos todas las maniobras para demostrar que esta ley vulnera el derecho de la libre elección de centro educativo para todas las familias". González-Costea insistió en aclarar esta cuestión, "no es una ley sólo contra la concertada". En cuanto a la congregación de vehículos en el trayecto dispuesto para la movilización, reconoce no poder contabilizar el número de asistentes, "imposible de calcular, nunca había estado en una manifestación tan inmensa".

A su lado, se encontraba el presidente regional de VOX, José Ángel Antelo, "estamos aquí apoyando en defensa de los padres a poder educar a sus hijos en sus términos, como así lo recoge el articulo 27.3 de nuestra Constitución". Para Antelo, la futura ley educativa del Gobierno de PSOE y PODEMOS, es "una ley sectaria que quiere acabar con la libertad de los padres y con el español como lengua vehicular en toda nuestra nación para así pagar el peaje a los secesionistas, los separatistas, y terroristas con los que pacta este negligente gobierno que tenemos la desgracia de padecer".

VOX ha propuesto en multitud de ocasiones "que los padres puedan elegir el centro educativo que más le convenga por sus condiciones", y recordó una de las señas de identidad de esta formación, el pin parental en todos los centros, "por eso le pedimos al Gobierno del señor López Miras de que a pesar de las precauciones que debemos guardar por la covid, dé el ok al pin parental para evitar el adoctrinamiento ideológico que pretende el Gobierno central" .

La Comitiva del PP, entre los que se encontraban el secretario general del PP, Teodoro García, y el regional, Miguel Ángel Miralles, junto con otros parlamentarios nacionales y regionales, prefirió no hacer declaraciones in situ y enviar un comunicado en el que la titular de Educación del Gobierno regional, Esperanza Moreno, ha pedido a Pedro Sánchez que "escuche a los padres, madres, alumnos, profesores y a toda la comunidad educativa". Moreno ha afirmado que la norma "afecta a todas las familias de la Región, no sólo a la educación concertada sino también a la pública".

Fuentes del partido Ciudadanos no han podido confirmar la presencia de ningún representante en la movilización de hoy. Según ha podido saber La Opinión, ha habido reticencias por cuestiones de seguridad. Algunos miembros de la formación en la Región consideran un contrasentido pedir a la población que se quede en casa y al mismo tiempo participar en la manifestación. Pese a todo, Cs ha apoyado públicamente las manifestaciones contra la Ley Celaá en toda España, ya que rechazan "una ley que nos hará retroceder en la libertad que disfrutamos. El PSOE está a tiempo de volver a una senda moderada y de consenso, y agotaremos todas las posibilidades para que así sea durante la tramitación de esta ley de vergüenza", han indicado desde esta formación en Murcia.



Asistentes a la movilización

Los asistentes a movilización han llenado sus coches de pancartas con el lema 'StopLeyCelaá', globos naranjas, y muchas banderas de España. Muchos hacían sonar el claxon y algunos de los vehículos portaba grandes altavoces en los que se podían escuchar música sólo interrumpida por diversas consignas de los manifiestos de la plataforma Más Plurales. Uno de esos asistentes es José, que sostiene que la ley Celaá es "lesiva" para los derechos fundamentales de los padres a elegir centro, y el tipo de educación que quieren para sus hijos. "Se hace además en un momento muy difícil para el país, sin ningún tipo de consenso, sin haber escuchado a las partes interesadas, (padres, alumnos, profesores de centros públicos y concertados), y por la puerta de atrás", defiende José, padre de un niño en edad escolar. Sobre la educación especial, este asistente considera que "si queremos destruir del todo el sistema educativo español, lo que tienen que hacer es integrar a todos esos niños con necesidades educativas especiales, con problemas múltiples de tipo físico y psicológico, en un colegio ordinario; con eso vas a destrozar la vida a esos niños y a sus padres".

Marieta, enfermera y madre de un niño de cinco años, justifica su presencia en la manifestación porque entiende que es necesario expresar el desacuerdo, "independientemente de lo que se vote en el Congreso, hay una gran mayoría de ciudadanos que no estamos de acuerdo, y tenemos que demostrarlo de alguna forma, además de la firma que Más Plurales va a presentar". Para Marieta, "la educación concertada no debe vaciarse, como va a suceder si esto se aprueba de aquí a diez años, porque la concertada protege la pluralidad en la educación de nuestros hijos, y creo que tenemos derecho a elegir qué tipo de educación queremos, y no creo que deba ser un privilegio sólo para aquellos que puedan pagarlo".

Sobre la educación especial, entiende que es "fundamental para esos niños que tienen discapacidades y que no pueden integrarse de ninguna manera en colegios normales; puede ser perjudicial para ellos; esta ley viene a arrebatarnos una cuota muy importante de libertad".