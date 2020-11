"La estancia media de un paciente en la UCI va de uno a tres meses"

«La estancia media de un paciente con coronavirus que necesita intubación en la UCI va de uno a tres meses». Juan Carlos Pardo, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía, todavía reconoce que la situación actual «no es mucho mejor que lo vivido semanas anteriores», porque «la presión asistencial sigue siendo muy alta».

A pesar de ello y de la constante lucha que mantiene el personal sanitario del centro hospitalario de Murcia desde hace meses con el virus, el Reina Sofía ha ido en la última semana dando el alta a distintos pacientes covid: «Antes llegaban en unas condiciones muy malas, pero ahora tenemos más conocimiento de la situación y la manejamos de forma más rápida», según el jefe de UCI.

Pardo recuerda que la 'segunda guerra' al virus comenzó en el mes de agosto: «El día 11 tuvimos ingresado al primer paciente con coronavirus de la segunda ola de la pandemia. A partir de ahí, los ingresos fueron aumentando de forma progresiva». En este sentido, añade que en la actualidad el hospital murciano cuenta con un 120-130% de ocupación: «Lo que pasa es que estamos utilizando otros espacios y otras camas que no son UCI, como las de la Unidad de Reanimación (REA), para los pacientes que son no covid o que ya se han negativizado y siguen presentando otras complicaciones».

En cuanto a la previsión de las próximas semanas, el jefe de UCI espera que la situación sanitaria se vaya suavizando: «Conforme vaya disminuyendo la presión a nivel hospitalario, la posibilidad de que la UCI se vaya vaciando son mayores, pero seguiremos teniendo aproximadamente un 50-60% de pacientes intubados. Eso va a ser muy difícil que cambie en las próximas semanas», lamenta el sanitario, que señala que en la primera ola, mucho menos dañina en la Región, en el Reina Sofía tuvieron que atender 18 casos, «aunque dos de ellos no fueron del todo confirmados», y ahora ya se ha llegado a casi cien: «Son más de 75 casos. Hablamos de casi seis veces más» de pacientes que han requerido de asistencia sanitaria.

En cuanto a si ha sido el sector hostelero y de restauración el principal causante de el avance de los contagios en los últimos meses, Pardo no considera que hayan sido los bares, restaurantes y cafeterías los espacios en los que se han producido más contagios de coronavirus: «Viendo la evolución de la pandemia y el tipo de paciente que hemos tenido, no han sido éstos los que han producido la mayor parte de los ingresos. Los primeros dos meses no tuvimos ni un solo paciente que no estuviera relacionado con el brote importado de Bolivia». El sanitario apunta directamente a las quedadas con familiares y amigos: «Pienso que la mayoría de contagios se han producido en las reuniones de grupos que se han podido celebrar en casas».