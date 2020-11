Rechazan modificar el calendario escolar

La Federación de Enseñanza de Comisiones de Obreras ha enviado un escrito a los consejos escolares municipales pidiendo que no tomen una decisión sobre la modificación del calendario escolar para incluir los tres días lectivos que se perdieron en septiembre por el retraso del comienzo de curso. El sindicato entiende que toda modificación de condiciones de trabajo debe resolverse en el marco de la negociación colectiva y no en el consejo escolar municipal, «ya que carece de competencias para decidir a este respecto». En San Javier, el sindicato señala que logró que el consejo no se pronunciara sobre la opción de incluir estos tres días en el calendario y en Murcia, que se ha propuesto retrasar el final de curso, critican que no se haya convocado el consejo de forma presencial.