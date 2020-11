La patronal de Lorca convoca una protesta para esta mañana

La Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca (Hostelor) saldrá hoy a la calle para exigir que se permita abrir los bares y restaurantes del municipio. Bajo el lema 'No somos el problema', ha organizado una protesta, que se iniciará a las 9.00 horas en el Huerto de la Rueda, desde donde partirá a las 11.30 hasta el Óvalo de Santa Paula, tras la lectura de un manifiesto. Con ello pretenden dejar patente su malestar y su protesta por el hecho de que sus establecimientos sigan cerrados desde hace varias semanas con el consiguiente perjuicio económico, no solo para ellos sino también para las decenas de trabajadores que se ven afectados por la situación sanitaria provocada por el coronavirus. Su presidente, Jesús Abellaneda, hace un llamamiento a participar en la concentración de este sábado, no solo a los trabajadores y proveedores del sector de la hostelería, sino al pueblo en general. Francisco Gómez