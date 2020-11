Mariano Flores Mateo: «La seguridad vial es de quien conduce enviando un WhatsApp y del peatón que cruza sin paso habilitado»

Nuestra vida puede cambiar en una fracción de segundo, especialmente si pasamos una importante cantidad de horas al volante o a los mandos de una motocicleta. Con motivo del recientemente celebrado Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, la labor de empresas como Traffic Mur se hace indispensable.

Mariano Flores, gerente de la compañía, realza el papel de corporaciones como la suya, en las que la recuperación tras un aparatoso percance es clave para el futuro de esas personas.



¿Cuál es la principal razón por la que elegir Traffic Mur?

Sin duda, la principal razón de elegirnos como tu unidad de lesionados de tráfico es la atención que brindamos a cada paciente, es totalmente personalizada. Además, no tenemos ningún coste para el paciente.



¿Qué ventajas ofrecen en asistencia y tratamientos médicos?

La ventaja es clara. Si tienes un accidente de tráfico mañana, por ejemplo, y quieres tratarte en la clínica privada que hay al lado de tu casa o de tu trabajo, nosotros gestionamos eso por ti.

Todo el papeleo que involucra ese accidente nosotros lo tramitamos. Estamos tan presentes en todo tu proceso hasta el alta médica para que tu única preocupación sea recuperarte. Además, estamos disponibles 24 horas al día, los 365 días del año.

¿Qué destaca en la gestión de los accidentes de tráfico por parte de Traffic Mur? ¿Con qué otras organizaciones colaboran en esta gestión?

Sin duda, destacamos en la atención personalizada al paciente a coste cero, como hemos comentado antes.

Queremos garantizar a nuestros pacientes la mejor asistencia médica. Pero también hemos empezado a colaborar con autoescuelas, ya que creemos que los accidentes se pueden reducir con una buena educación vial.



¿Qué otros servicios en los que existe responsabilidad civil se incluyen en la labor de Traffic Mur?

La responsabilidad civil está presente más de lo que creemos en el día a día. Por ejemplo, si te caes en la calle, si un vehículo te atropella y se da a la fuga, si ha habido mala praxis por parte de un médico... En todas estas ocasiones es donde está presente la responsabilidad civil y el paciente tiene derecho a asistencia médica privada y a una posible indemnización.



¿Cómo valoran la celebración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico? ¿Qué más se puede hacer en esta labor de concienciación?

. Cuando se produce un accidente de tráfico, se generan muchos esfuerzos tanto por parte de las autoridades y los servicios de emergencia, como por los familiares de estas víctimas. Este día tiene que servir parade la vía publica, quecada vez que salimos a la calle y que debemos, por nuestra vida y por la del resto.

La concienciación de la población debe de comenzar desde la infancia y juventud. Al final estos serán los conductores, ciclistas y peatones del mañana. Si te inculcan la responsabilidad desde que eres un niño, al final haces esa responsabilidad tuya en el día a día cuando eres adulto. Obviamente, el factor humano siempre existirá, pero sería ideal una cifra cero de victimas en accidentes de tráfico.



¿Qué medidas se deben adoptar para proteger aún más a los llamados 'usuarios vulnerables de la vía pública' (peatones, ciclistas y motoristas)?

Las medidas varían según a que usuario nos dirijamos, pero todas se pueden resumir en prevención, protección y precaución.

Te pongo algunos ejemplos. Si soy un peatón, la mejor forma de prevenir que me atropellen es cruzando cuando el semáforo está en verde, pero, además, estaré más seguro si me cercioro de que todos los vehículos se han detenido antes de cruzar. Más allá, para prevenir que sea arrollado, el ente publico correspondiente puede habilitar semáforos en los pasos de peatones más conflictivos e instalando iluminación para que pueda ser visible por la noche.



La semana pasada se anunciaron nuevas normas de tráfico, relacionadas con la velocidad y el uso al volante de teléfonos móviles. ¿Son suficientes, o se debería endurecer aún más el Código de Tráfico y Seguridad Vial?

Si son suficientes o no sólo lo sabremos cuando lleven un tiempo en funcionamiento y veamos las estadísticas. Posiblemente, no lo sean. El problema se encuentra en la falta de educación vial y de concienciación de la sociedad. Establecer el límite de velocidad en 30km/h en vías urbanas de un solo sentido, si luego los conductores no lo respetan, no sirve de nada. Tampoco sirve si esa persona va distraída al volante.

Obviamente, el impacto no es igual a 50 km/h que a 30 km/h. seguramente las lesiones que se produzcan sean mucho más leves. Tenemos que hacernos conscientes que la seguridad vial es cosa de todos, del que está conduciendo y mandando un WhatsApp, y del peatón que cruza por una vía sin un paso habilitado.

Más sobre Traffic Mur



Dirección: Calle Jiménez de la Espada, 65, 30203 Cartagena

Teléfono: +34 868 783 761