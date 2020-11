Educación propone ampliar a 706 plazas las oposiciones de Secundaria de 2021

Las oposiciones de Secundaria que se celebrarán en 2021 tendrán una ampliación de plazas con respecto a la convocatoria que se suspendió este año. La Consejería de Educación ha propuesto a los sindicatos ampliar a 706 plazas las oposiciones de secundaria y otros cuerpos. De esta forma, serían 131 plazas más que la oferta de empleo público de este año, cuya convocatoria se tuvo que suspender por la pandemia.

Este jueves se han iniciado las negociaciones para fijar un número de plazas para la convocatoria del próximo año, y previsiblemente el jueves que viene se intentará alcanzar un acuerdo definitivo para que en la siguiente mesa sectorial de Educación entre la Consejería y los sindicatos se apruebe la oferta de empleo público de 2021. Por el momento, la distribución de estas plazas por especialidades no se ha detallado, pero sindicatos como ANPE quieren incluir en la nueva convocatoria especialidades no contempladas en la anterior tales como Música o Tecnología, cuyas listas de interinos se han agotado en octubre y no se convocan plazas desde el año 2010. Igualmente, buscan incluir otras especialidades nuevas debido a las vacantes ofertadas como Francés, Economía, o Ingles de la Escuela Oficial de Idiomas.

La Consejería ya advirtió este año tras suspender la convocatoria que se deberán ampliar las plazas de cara al próximo año al sumar más jubilaciones de docentes. Este año, cuya fecha de las pruebas estaba prevista para el 20 de junio, la oferta contaba con 575 plazas, en las que destacaban especialidades Inglés, con nuevas 50 plazas, 35 plazas para la especialidad de Lengua Castellana, 40 para Geografía e Historia, 45 para Matemáticas, 45 para Física y Química, 25 para Biología y Geología, 35 para Educación física, 18 para Orientación Educativa, 16 para Dibujo u 8 para Filosofía, entre otras. En general, hasta 67 especialidades tendrían plazas aseguradas en la oferta de empleo de este año, y queda por ver cuántas serán para el próximo año.

Las oposiciones al cuerpo de Maestros, por otro lado, se da por hecho que se aplazarán hasta 2022 cuando la previsión inicial era que se celebraran el próximo año.