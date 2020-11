Los alumnos podrán recuperar los contenidos no esenciales en futuros cursos

Los profesores de la Región de Murcia deberán este curso evaluar los contenidos más «relevantes e imprescindibles» dentro de la programación de cada asignatura para garantizar así la continuidad del proceso educativo del alumnado. Para ello, los docentes podrán alterar la distribución de los criterios de evaluación establecidos en los currículos de enseñanza de Primaria, Secundaria y Bachillerato priorizando los aprendizajes más esenciales de las distintas materias.

La Consejería de Educación hizo publicó ayer la resolución por la que permite al profesorado modificar los criterios de evaluación para adaptar el curso a las circunstancias actuales, en las que existe un modelo semipresencial que reduce la asistencia presencial a clase entre un 20 y un 50% dependiendo de la etapa de enseñanza.

De esta forma, los docentes podrán aligerar los contenidos no esenciales. Muchos centros educativos ya habían adaptado las programaciones docentes de cara a afrontar, al menos, el primer trimestre del curso. Esta resolución es el soporte normativo y, aunque queda por ver cómo evoluciona la pandemia, los colegios e institutos creen que harán uso de esta adaptación del currículo todo el año escolar.

Los centros no se atreven todavía a aventurar qué porcentaje de temario se puede perder por adaptar el aprendizaje a la situación de pandemia, pero sí remarcan que afectará más en aquellos centros más desconectados con sus alumnos. Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación de Directivos de Centros de Educación Secundaria de la Región de Murcia, señala que en muchas materias no se podrá profundizar en el contenido ni llevar a cabo todas las actividades complementarias que reforzaban el aprendizaje de los temas. «Se debe mantener siempre los mínimos que contempla el temario y que están reflejados en los currículos escolares», señala. La continuidad de las materias de un curso para otro facilita en gran medida esa reducción del temario, ya que todos aquellos contenidos que no se puedan dar o en los que no se pueda profundizar podrán retomarse en futuros cursos de la misma etapa educativa o la siguiente.



Repetición con tres suspensos

Otro punto destacado de esta resolución es la consideración que deberán tener los docentes en cuanto a las dificultades que por la actual situación de pandemia haya afectado al alumnado, con el fin de que se pueda adaptar la evaluación a sus circunstancias. Por otro lado, los criterios de promoción y titulación en la Región de Murcia se mantendrán igual que otros cursos y los alumnos no podrán pasar de curso con más de dos asignaturas suspensas.

Las pruebas de evaluación individualizada que se realizan a los cursos de tercero y sexto de Primaria y segundo y cuarto curso de Secundaria quedarán suspendidas este 2020/2021. Por todo, Educación establece que los estándares de evaluación de los contenidos aprendidos tendrán un carácter «orientativo» para los centros educativos en todas las etapas, así como para Secundaria para personas adultas.