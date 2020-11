ANSE sale al rescate de una patera con once personas a bordo en Almería

El velero Else de la Asociación de Naturalistas del Sureste tuvo el pasado domingo un cometido alejado de las habituales investigaciones que suelen hacer en el mar. A mediodía de ayer los voluntarios de ANSE fueron requeridos por Salvamento Marítimo de Cabo de Gata para realizar una operación de rescate de una patera con once personas a bordo que habían agotado el combustible y que intentaban continuar su ruta impulsándose con remos. La búsqueda de la embarcación comenzó a 34,5 kilómetros del puerto de Almerimar (Almería) y de inmediato ANSE suspendió las laborales de localización de cetáceos y basuras flotantes.

El Else puso rumbo a la patera que viajaba a la deriva y procedió a radiar la posición de la embarcación. Posteriormente se situó a una distancia prudencial para monitorizar su estado y el de las personas a bordo, y tras constatar que no había riesgo inmediato, procedió a esperar a la patrullera de la Guardia Civil que acudía al rescate. Tras ser avisados por Salvamento Marítimo que la asistencia del Else y su tripulación ya no eran necesarias, se retomó la labor de investigación a bordo.

No fue la única sorpresa de la jornada, ya que cerca del fin de la misma, a una hora escasa de la puesta de sol y a unos 25 kilómetros de puerto, la tripulación del Else avistó el casco de una embarcación volcada y a la deriva. Suspendiendo de nuevo el trabajo a bordo, se radió la posición a Salvamento Marítimo y se puso rumbo al hallazgo, atentos ante la posibilidad de tener que ofrecer socorro o rescate. Al llegar a la posición, se descubrió que la embarcación se trataba de una lancha rápida equipada con tres motores de 300 caballos de potencia cada uno, típica equipación de las embarcaciones dedicadas al narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar y Alborán.

Tras una evaluación de las posibilidades de rescate y ante la imposibilidad desde Salvamento Marítimo de enviar una embarcación de asistencia, se decidió proceder a su remolcado al puerto de Almerimar, dado el peligro que una embarcación semihundida representa para la navegación, sobre todo nocturna. Tras varias maniobras no exentas de riesgo, se consiguió remolcar la embarcación durante cerca de seis horas hasta llegar a puerto, donde esperaba a Guardia Civil para levantar acta y poder sacarla del agua.

La jornada para los tripulantes del Else se prolongó hasta las cinco de la mañana atendiendo a los diversos requerimientos de las autoridades y asistiendo en la maniobra. Por lo general, el Else no es una embarcación de rescate, y su labor en la investigación y divulgación del Medio Marino es su principal actividad desde que hace 23 años ANSE la rescatara de un fin prematuro como decomiso, precisamente, de tráfico de drogas.

Actualmente se aplica en el mar de Alborán a la evaluación de estado poblacional de los calderones comunes de la zona, en el marco del proyecto "Evaluación del estatus poblacional del Calderón común Globicephala melas en el Golfo de Vera y Alborán Oriental", desarrollado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con la ayuda de la Fundación Azul Marino.

También se recogen datos de basura marina flotante, y, por primera vez, de microplásticos en superficie, gracias a la colaboración de Ecoembes en el marco del Proyecto Libera.