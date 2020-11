Viola a una niña a la que conoció en Internet y no entra en prisión por "inmaduro"

«Entre el acusado y la menor hay una diferencia de edad y grado de desarrollo y madurez no equiparables, pero tampoco existe una especial diferencia». Con esta frase modificaba el Ministerio Fiscal sus conclusiones provisionales en la causa que se seguía contra un joven, cuya identidad no ha sido facilitada, que finalmente era condenado por abusar sexualmente de una niña (de tal solo 12 años en el momento de los hechos), pero que no entrará en la cárcel porque ese grado de inmadurez se considera «una circunstancia atenuante», lo cual se une a que no tiene antecedentes y a que la pena impuesta no supera los dos años de prisión.

Los hechos que se consideran probados tuvieron lugar cuando este individuo tenía 19 años, siete más que su víctima, con la cual tuvo un primer contacto en redes sociales. Se vieron en persona en un par de ocasiones en la calle y un día quedaron en la vivienda en la que residía la niña con su familia, en Murcia, «para escuchar música», continúa el relato de hechos probados. «En un momento en que se encontraban solos en el salón, aprovechando que la madre dee la menor, había salido a la calle, el joven le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó», detalla el tribunal y admitió luego el propio procesado en la vista.

El chico entonces insistió en su propósito y le dijo a la menor que, si no cedía a sus deseos, le perdería, pues él dejaría la relación así como que ella «sin él no era nadie». La menor «agobiada y presionada accedió», y fue cuando él la forzó en el sofá.

La madre y uno de los hermanos de la niña llegaron al domicilio en ese momento y sorprendieron a víctima y agresor en el salón. Fue la familia de la menor la que puso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo sucedido.

El caso se resolvió con una vista de conformidad, después de que el Ministerio Público modificase su escrito para hacer referencia al «grado de desarrollo y madurez» del sujeto, el cual ha de indemnizar a su víctima con 12.000 euros por los daños morales. La pena de cárcel queda suspendida y condicionada a que este individuo no delinca en tres años.



Viola a su ex y culpa al alcohol

Un hombre de 46 años ha admitido ante el juez que violó a su exnovia y considerado que lo hizo «influenciado por el consumo previo de alcohol y otros tóxicos».

Los hechos reconocidos por el sujeto tuvieron lugar en el domicilio de la mujer, en Murcia. La Audiencia Provincial ha condenado a este individuo a una pena de tres años de cárcel. No podrá acercarse durante seis años a menos de 500 metros de su víctima, a la que ha de abonar una indemnización de 100.000 euros, de los cuales ya ha pagado 12.000. La sentencia es firme.