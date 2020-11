La comunidad ecuatoriana de la Región se moviliza en las redes para concienciar sobre el coronavirus

Medio centenar de estrellas de la televisión y la radio, el deporte, la cultura y el mundo de la empresa de Ecuador participan en una campaña de concienciación sobre el coronavirus en redes sociales, diseñada para los más de 50.000 ecuatorianos residentes en la Región de Murcia pero que ha suscitado el interés de la Cancillería y de toda la comunidad del país andino asentada en España.



Se trata de una iniciativa del Consulado de Ecuador en la Región de Murcia surgida por una idea de su titular, Miguel Ángel Macías, ante los devastadores efectos de la pandemia entre los residentes ecuatorianos -que suman un centenar de víctimas mortales en Murcia-, y el continuo incremento de casos en esta segunda oleada.



"Mi preocupación principal y la de todos nosotros es parar los contagios y evitar más pérdidas", subraya en una entrevista con EFE Miguel Ángel Macías, quien, consciente de la influencia de ídolos juveniles y personalidades consolidadas para generar opinión y movilizar a través de internet, buscó la complicidad de algunos de sus conocidos, como el cantante Fausto Miño, amigo y compañero de estudios en la universidad, y lanzar así un mensaje de responsabilidad a la población.



Este primer vídeo del vocalista, actor y compositor grabado desde Ecuador para sus compatriotas en España animó de forma altruista a otras "personalidades famosas, ídolos de masas y personas que rompen estereotipos" asociados a la comunidad latina por su físico o carrera profesional, según Macías.



De esta forma, desde hace un mes y medio la cuenta oficial en Twitter del Consulado de Ecuador en Murcia pide a los ecuatorianos que actúen de forma responsable, cuiden su salud y la de los suyos, respeten las restricciones y cumplan las órdenes de las autoridades sanitarias a través de voces y caras tan reconocibles para los ecuatorianos como la de Iván Kaviedes, por ejemplo, uno de los mejores delanteros que ha dado Ecuador y estrella de la selección nacional de fútbol.



Su compañero en el combinado nacional Carlos Gruezo, centrocampista, apela a la disciplina y solidaridad del pueblo ecuatoriano para vencer al coronavirus en un vídeo doméstico grabado desde su casa, al igual que hace el presentador de noticias Alfonso Espinosa de los Monteros, que lleva 53 años ininterrumpidos en antena, al dirigirse desde el plató de informativos de su cadena, Ecuavisa, a los "amigos de España y Murcia" y pedirles que "tomen conciencia de la pandemia que azota al mundo entero y provoca más contagios cada día, más muertes cada día...".



La lista de rostros conocidos incluye al médico, pianista y locutor de radio Nelson Maldonado; a la diseñadora de moda Daniela Dueñas, la cantante Margarita Laso o a la atleta Mónica Crespo, entre otros muchos. "Todos ellos son ídolos, personalidades que ayudan con sus consejos y que tienen miles de seguidores", subraya el cónsul de Ecuador en Murcia.





La campaña "Cuida tu vida y la de los demás" para Twitter e Instagram ha dado un paso más en las últimas semanas y, además de difundirse en las tres emisoras locales con más oyentes entre la comunidad sudamericana, se exhibe en las pantallas de la empresa hortofrutícola Moyca, en Totana, que da empleo a varios centenares de ecuatorianos en tareas de almacén y recolección y permite, así, que los trabajadores "sepan pese a la distancia con su país que no están solos" en su lucha contra la pandemia.En opinión de Miguel Ángel Macías, el principal sentimiento que genera la covid 19 entre sus compatriotas es el miedo. "Hay miedo a contagiarse y perder el trabajo, miedo a morir, miedo a ir al hospital y miedo también a no poder afrontar los gastos", por lo que es muy importante "acompañar y dar información real y constante sobre la importancia de respetar las medidas de seguridad".La pandemia del coronavirus ha sido un golpe de realidad para el cónsul de Ecuador en esta región. "La primera oleada me enseñó a ver que en mi comunidad había gente sin nada para comer, sin trabajo, sin dinero...", cuenta emocionado a EFE al recordar que su ocupación principal durante el confinamiento en primavera consistió en comprar personalmente comida y llevarla a casa de los que no tenían nada."No se pone en perspectiva que hay gente que no tiene para comer y, una vez que has vivido eso y eres de los afortunados que pueden ir siempre que quieren al supermercado, si te preguntan como estás no puedes más que decir: estoy bien", subraya.Miguel Ángel Macías, que ejerció de arquitecto antes de formar parte del Gobierno del actual presidente, Lenín Moreno, cree que la pandemia del coronavirus "nos enseñó que tenemos que unirnos, más que competir" y a ese respecto lamenta de los ecuatorianos residentes en España su exceso de competitividad entre ellos y cierto "resentimiento" lógico por haberse visto obligados a abandonar su país."No sé si están totalmente felices. La cobertura de sanidad aquí es mejor, el salario mínimo mucho más alto..., pero me duele sentir tristeza en los que vinieron obligados", reflexiona, de ahí su empeño por luchar también contra el desarraigo a través de las asociaciones religiosas y culturales, y de campañas como la del coronavirus que, para él significa, además de otras muchas cosas, que "te piensan desde Ecuador".Miguel Ángel Macías llegó a Murcia semanas antes del estallido de la pandemia, en febrero pasado. Entre sus metas profesionales en este destino está romper estereotipos sobre la comunidad ecuatoriana, hacer que ellos se sientan orgullosos de su procedencia y promover su inserción laboral en puestos cualificados mejorando el número de universitarios, para lo cual impulsa desde el Consulado acuerdos de colaboración con varias universidades para becar a estudiantes."Los ecuatorianos están muy bien integrados en esta comunidad, pero reconozco que tenemos que tener un poco más de educación en todo", a nivel académico y de costumbres sociales, explica el cónsul antes de subrayar: "no somos competencia con España, nos debemos apoyar".