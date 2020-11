Madrid corrige a Martínez Vidal y obliga a subir el 0,9% a la plantilla

El Ministerio de Hacienda ha dejado claro que la Comunidad Autónoma tendrá que subir el sueldo por igual a todos los funcionarios, en contra de la tesis de la portavoz del Ejecutivo y coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, que solo quiere revisar los salarios de los sanitarios para compensarles el esfuerzo realizado desde que se desencadenó la pandemia. La Consejería de Hacienda realizó una consulta al departamento de María Jesús Montero para resolver las dudas que se han planteado en la Región a la hora de elaborar las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2021 y la respuesta ha sido contundente: si los Presupuestos Generales del Estado establecen una subida del 0,9% para todos los empleados públicos, todas las comunidades, ayuntamientos y organismos oficiales estarán obligados a aplicarla a toda la plantilla, sin posibilidad de hacer ninguna excepción.

Fuentes de la Consejería de Hacienda apuntaron ayer que, tras la consulta al Ministerio, el Gobierno regional tiene claro que únicamente podría aplicar una congelación salarial sobre los complementos autonómicos regulados por la Comunidad, pero no puede hacer ningún tipo de distinción entre los funcionarios.

Sin embargo, Martínez Vidal había difundido un comunicado el miércoles como coordinadora autonómica de Ciudadanos en el que decía que la actual situación de las cuentas regionales «hace desaconsejable subidas indiscriminadas de sueldos que puedan impactar más en el déficit y la deuda». También defendía que la congelación temporal de los salarios en la función pública «va a verse este año compensada por la caída de los precios».

Las declaraciones realizadas por la portavoz del Gobierno diciendo que Murcia no puede permitirse una subida generalizada de los sueldos para todos los funcionarios de la Comunidad fueron acogidas con perplejidad por los sindicatos CC OO y UGT, que tampoco ven posibilidades legales de aplicar baremos distintos entre los empleados públicos. Los representantes de ambas organizaciones dejaron claro que lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado debe ser aplicado por todas las administraciones obligatoriamente.

Pese a las diferencias que la polémica ha provocado entre los dos socios del Gobierno regional (el PP y Ciudadanos), Martínez Vidal aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ve «normales» las discrepancias entre los partidos que forman la coalición del Ejecutivo y aseguró que tanto el PP como Cs seguirán buscando un acuerdo sobre la subida o no del sueldo de los funcionarios. «Todos los empleados públicos, y todos los ciudadanos, están sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero tenemos que priorizar», insistió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La portavoz del Gobierno señaló que el Ministerio había planteado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que las comunidades autónomas tendrían libertad para ajustar la subida salarial en función de su situación financiera. Sin embargo, la Consejería ya tenía claro que no hay posibilidad de sortear el mandato de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, Martínez Vidal dijo que la Consejería de Hacienda, gestionada por el PP, aún no se ha pronunciado sobre si aceptará o no esta petición.