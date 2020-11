López Miras: "En la segunda oleada el virus llegó a la Región a través de un vuelo de Barajas"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha dicho este viernes que entre el 70 y el 80 por ciento de los casos de Covid-19 registrados en la Región el pasado agosto tuvieron como origen dos positivos que entraron en la Región de Murcia por el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

En una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, recogida por Europa Press, López Miras ha dicho que estas dos personas contagiadas entraron en el país y propagaron el virus a través del ámbito laboral y el ocio nocturno, lo que ocasionó que se "dispararan" los casos. Por los datos que arroja el presidente, se referiría al vuelo procedente de Bolivia que causó un brote en la Región.

El presidente murciano ha reaccionado así tras ser preguntado por la nueva medida del Ejecutivo de la Nación de exigir una prueba PCR con resultado negativo a quienes procedan de países de riesgo por coronavirus. "Llevamos desde mayo pidiéndola", ha añadido al respecto.

Además, ha afeado al Gobierno central que no disponga de unos criterios homogéneos para todas las comunidades autónomas con el fin abordar la gestión de la pandemia de manera uniforme y combatir un virus "que está atacando a todo el mundo" y que "no entiende de territorios.

"Vemos como el resto de países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido o Portugal están unidos, hacen frente común, toman medidas y criterios comunes para todo el país", mientras en España "estamos viendo al vicepresidente de Castilla y León que pide ayuda porque ya no tiene herramientas, el presidente de Asturias también y mañana otro presidente tendrá que pedir otra medida diferente".

Esto, a juicio de López Miras, "no es útil, no es eficaz, no es eficiente" y, además, "no propicia ni la unidad, ni la credibilidad, ni la confianza que los ciudadanos deben de tener en las decisiones que tomamos las autoridades porque así nos lo recomiendan los profesionales sanitarios".



Ayudas a la hostelería

El presidente de la Comunidad ha indicado que las "duras medidas" puestas en marcha en la Región, relativas al cierre permitral de la comunidad y de los 45 municipios, el toque de queda y el cierre de bares y restaurantes, van en la línea de las recomendaciones del Comité de Seguimiento de Covid-19, integrado por expertos epidemiólogos y de Salud Pública.

Al hilo, ha apuntado que ahora hay que "esperar" si las decretadas hace dos semanas "dan resultado", si bien ha precisado que "todo indica que de momento se está aplanando la curva, se están conteniendo los contagios y es posible que la próxima semana ya empiecen a remitir".

Preguntado sobre la acción de la Administración regional respecto a la hostelería, el presidente ha reiterado que los empresarios del sector no son "ni responsables ni culpables" de la situación sanitaria, pero los expertos aconsejaron esta medida con el objetivo de reducir los espacios donde se más tiene lugar la interacción social.

"No tuvimos otra opción más que decretar el cierre de la hostelería desde el sábado pasado siguiendo criterios estrictamente sanitarios, pero en menos de 24 horas conseguimos firmar un acuerdo con la hostelería de la Región de Murcia", ha dicho.

En este punto, se ha referido al plan de rescate para la hostelería de la Región de Murcia, cuyo objetivo es "poder compensarle todos los gastos que van a tener durante estos días que tienen que cerrar, ya que el Gobierno central lleva meses sin elaborar ningún plan".

López Miras ha explicado que el plan se divide en dos líneas de subvenciones, ambas dotadas de 15 millones de euros.

La primera, que está ya abierta y contempla ayudas por establecimiento de hasta 10.000 euros, está destinada a compensar "todos los gastos" --como el alquiler, impuestos o suministros perecederos comprados-- que tengan los empresarios del sector durante estos días de cierre.

La segunda se pondrá en marcha a partir de enero, con la finalidad de compensar la caída de los ingresos durante estos meses. "Hablamos de ayudas directas a fondo perdido a los que añadimos varios millones de euros que hemos puesto en líneas de financiación para ayudar a refinanciar y pagar intereses y avales de muchos préstamos que han tenido que pedir", ha agregado.