El SMS achaca al Estado la decisión de que las mutuas no hagan la PCR a los docentes

El Servicio Murciano de Salud achaca a una disposición del Ministerio de Política Territorial y Función Pública la decisión de que las mutualidades solo se encarguen de diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a los casos positivos y/o con síntomas de covid a través de las compañías sanitarias privadas, pero no de los casos asintomáticos.



Docentes mutualistas y sindicatos de educación denunciaron, tal y como publicó este periódico el pasado martes, que las mutuas que dan cobertura sanitaria privada a los profesores de la Región de Murcia no realizaban pruebas PCR a los contactos estrechos de un positivo de los centros educativos, de los que se hace cargo Salud Pública.



El SMS matiza ahora que la decisión de que esto ocurra parte del Estado, decisión que derivó en la elaboración de un protocolo de Salud para las mutuas. Los rastreadores de Salud Pública serán los que determinen los contactos estrechos de un positivo en las aulas, «que podrán ser mutualistas y algunos no mutualistas».