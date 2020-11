Test inmediatos para los contactos de los positivos

Los test de antígenos tienen cada vez más fuerza en la estrategia de la Consejería de Salud para luchar contra la pandemia de coronavirus. Ayer fue presentado ante los equipos de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS) un nuevo protocolo por el cual se le harán estos test, cuyo resultado se conoce en pocos minutos, a todos los familiares y contactos estrechos que convivan con un caso positivo en covid-19.



Este cambio supone atajar de manera considerable la detección de nuevos contagios, ya que antes lo que se hacía era mandar pruebas PCR a los familiares y contactos estrechos convivientes a las 48 horas, por lo que había que esperar al menos un día más para conocer el resultado. Para asegurar que la enfermedad no siga propagándose, aquellos que den negativo en el test de antígenos tendrán que hacerse igualmente la prueba PCR a las 48 horas. Otra de las novedades del nuevo protocolo tiene que ver con la asignación de citas.



Hasta ahora, era el contacto estrecho de un infectado por coronavirus el que debía de llamar a su médico de cabecera para pedir una prueba PCR. Salud Pública, a través de sus rastreadores, será la responsable de asignar directamente las citas de estos contactos con sus médicos de familia. El vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Jesús Abenza, aplaude esta medida porque «muchos de estos contactos, que son asintomáticos, llamaban para pedir cita con su médico varios días después de haber estado expuestos».



Otra de las diferencias con respecto al anterior protocolo y que tiene que ver con los rastreadores es que ahora habrá un grupo de estos profesionales dedicado a cada equipo de Atención Primaria. De esta manera, los sanitarios tendrán a sus propios rastreadores de referencia. «Antes hablábamos cada momento con una persona distinta», comentan desde Smumfyc.



Con la nueva normativa, Salud espera acabar también con la sobrecarga de resultados de pruebas PCR en las agendas de los médicos de cabecera. En adelante, Salud Pública solo volcará en el sistema los resultados positivos y negativos de aquellos pacientes que el sanitario haya solicitado. De los que no hayan sido demandados, solo aparecerán los casos positivos. De esta manera, los médicos no tendrán que comprobar continuamente si alguno de sus pacientes ha sido o no infectado por la covid-19.

Para los profesionales de Atención Primaria, el nuevo protocolo pone fin a importantes problemas con los que se enfrentaban cada día. «Se nos escapaban multitud de positivos, siendo imposible romper la cadena de contagios», reconoce Abenza. Los médicos de familia esperan que el nuevo protocolo se ponga en marcha de manera inmediata. Para ello, han pedido a la Consejería de Salud que les manden cuanto antes «por escrito» y «firmadas» las nuevas directrices a seguir, algo que, por cierto, no ocurrió con el anterior.



Vacunación contra la covid en centros de salud y residencias

El portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, aseguró ayer que la Consejería de Salud y técnicos del SMS estudian cómo llevar a cabo la campañas de vacunación contra el coronavirus, aunque «lo lógico sería que se hicieran en los centros de salud y las residencias», apuntó. En el caso de los centros de mayores, habrá que formar equipos específicos de sanitarios que se desplacen a vacunar a los residentes, indicó el experto. Preguntado por el posible levantamiento de la fase 1 flexibilizada en diez municipios de la Región, Pérez señaló que, aunque sí se ha visto un descenso en el número de casos, la situación es «crítica», por lo que en estos momentos «se hace una valoración de toda la Comunidad en su conjunto», no por localidades.