Corvera se queda sin aviones

El aeropuerto de Corvera también está sufriendo los efectos del confinamiento que está aplicándose en la Región y en los países de destino de los vuelos internacionales. A finales de octubre debía entrar en vigor la nueva programación para la temporada de otoño e invierno, pero las restricciones han llevado a las compañías aéreas que vuelan a Europa y a Canarias a suspender su actividad en la segunda quincena de noviembre.



La terminal apenas si recibe ya algunos vuelos que no han sido cancelados y volverá estar desierta al menos hasta principios de diciembre, tal y como ocurrió el pasado mes de marzo, cuando se produjo el primer estado de alarma. De momento, ya están suspendidos los vuelos a Canarias y Ryanaier dejará de operar con Reino Unido el día 18.



Las previsiones iniciales de la Comunidad para la temporada de que arrancó a finales de octubre no han podido cumplirse. En principio estaban previstas conexiones con Reino Unido, Bélgica y Holanda, además de la línea nacional a Gran Canaria, pero muchos de los vuelos anunciados a la Consejería de Turismo no han llegado a estrenarse.



Entre noviembre y marzo estaba previsto que operaran en Corvera cuatro aerolíneas, que iban a ofrecer nueve destinos. Se trata de Ryanair, EasyJet, TUI y la española Binter. La pandemia ya había provocado una reducción del número de operaciones para los meses de temporada baja en relación a los años anteriores, pero la evolución de la crisis sanitaria ha dejado muchos de los aviones en tierra hasta que se levanten las actuales limitaciones. Aena, que es la concesionaria de Corvera, ni siquiera ha llegado a facilitar la información sobre los planes de las compañías que ofrece al inicio de cada campaña.



Fuentes de la compañía que gestiona el aeropuerto propiedad de la Comunidad Autónoma apuntaron que las aerolíneas han adaptado sus planes de vuelo a las circunstancias de cada páis. Binter, que vuela desde Corvera a Gran Canaria los martes y los sábados, espera restablecer las conexiones a partir del 1 de diciembre. Un portavoz de la aerolínea señaló que el último vuelo despegó el pasado sábado.



Recordó que el confinamiento impide salir de la Región, por lo que hay pocas posibilidades de encontrar clientes mientras duren las limitaciones actuales. Ryanair no precisó qué vuelos ha mantenido y únicamente indicó que en la temporada de invierno ha reducido su actividad un 40%. «Esta reducción en las operaciones implica, a su vez, una reducción de frecuencias y la cancelación de algunas rutas europeas», indicó.

Ha recibido la cuarta parte de los viajeros de 2019

El aeropuerto de Corvera, que permaneció sin actividad desde marzo hasta el mes de julio, cuando se reabrieron las fronteras, había recibido hasta el pasado mes de septiembre 202.667 viajeros, los que supone poco más de la cuarta parte de los usuarios que tuvo el año anterior en los primeros nueve meses.

En la temporada de otoño Ryanair tenía previsto volar a Mánchester y Birmingham, cuando en 2019 llegó ofrecer cinco destinos durante la temporada baja. También estaba previsto que TUI conectara la Región con Bruselas, Brujas y Amberes en Bélgica y con la ciudad holandesa de Eindhoven. EasyJet iba a volar al aeropuerto de londinense Gatwick, pero la mayor parte de los destinos se han quedado en el tintero.

El aeropuerto, que fue inaugurado en enero de 2019 y que a partir de ahora llevará el nombre del inventor murciano Juan de la Cierva, no podrá cumplir las expectativas que tenían para este año la Comunidad Autónoma y Aena, la concesionaria que gestiona Corvera. En el año 2019 alcanzó los 1.090.712 pasajeros, una cifra superior incluso a las previsiones del Gobierno regional, que no contaba con que llegara a superar el millón de pasajeros en su primer año después del traslado desde San Javier.