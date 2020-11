Aparcar será gratis en hospitales de la Región como máximo en 2027

La Asamblea Regional ha aprobado una moción, propuesta por Ciudadanos y con una enmienda del PP, que insta al Gobierno regional a establecer la gratuidad de los parking de los hospitales públicos de la Región a partir de 2027. El texto de la moción demanda el uso sin coste alguno y sin tiempo limitado de los aparcamientos en los hospitales públicos para los pacientes, familiares, cuidadores y trabajadores de la sanidad mientras se esté haciendo uso de los servicios sanitarios.

Además, solicita se estudie «el sistema más adecuado» para controlar el acceso de forma que se impida dicha gratuidad para fines distintos a los de recibir los servicios sanitarios. «No es justo que los pacientes o los familiares que los acompañan tengan que pagar el parking», ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Juan José Molina, «más aún cuando están sufriendo el dolor, la ansiedad o el estrés que sufre uno cuando se encuentra mal y tiene que ir al hospital».

Ha considerado que el pago del parking entorpece el cuidado de la salud porque «hay enfermos que tienen que hacer grandes distancias y, a veces, el transporte público no lo pueden usar».

No se trata de que sea una barra libre, ha especificado el portavoz de Ciudadanos, «sino de que los trabajadores o los pacientes son los que tienen que quedar exentos de ese pago. El resto tienen que pagar, como todo hijo de vecino que usa un parking».

Cs ha aceptado, con modificaciones, una enmienda del PP, que ha especificado que «esta medida se aplicará en todos los hospitales de la Región, como máximo en el año 2027 y si fuera posible, se hará antes dependiendo de la disponibilidad presupuestaria».

El diputado 'popular' Miguel Ángel Miralles ha defendido que no se establezca la gratuidad de manera inmediata argumentando que, de esta forma, se evita «una indemnización de hasta 10 millones de euros» por parte del Gobierno regional y ha solicitado que «se espere a la finalización» de los contratos en vigor.

Por su parte, la diputada socialista Rosalía Casado ha considerado que «no es justo que los pacientes paguen cuando llegan al hospital cuando están sufriendo una situación de ansiedad, estrés o dolor». Ese tipo de pago «es lo último que el paciente necesita».

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, se ha mostrado a favor, pero ha matizado que la medida «debería ir acompañada de garantías de que dicha gratuidad no convierte los parking de los hospitales de aparcamientos de personas que no son trabajadores ni pacientes». «Si aceptan la enmienda del PP, nos abstendremos por astenia», ha adelantado el diputado de Podemos Rafael Esteban, aclarando que no está de acuerdo en que se espere a 2027 para que la medida sea efectiva.

Además, la Cámara ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos y la abstención de Vox, una moción sobre la convocatoria urgente y ampliación de las subvenciones municipales para la realización de acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo y el abandono escolar para el curso 2020-21.

Se ha aprobado, con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox y la abstención de Podemos, una moción para instar al Gobierno de la Nación al cumplimiento de la Ley de explotación del trasvase Tajo-Segura, propuesta por el PP.

Por otro lado, el pleno ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de Cambio Climático de la Región del Grupo Parlamentario Socialista y la creación de una comisión especial de investigación sobre la gestión de los centros residenciales en la Región durante la crisis sanitaria.