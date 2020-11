Más de medio millar de pacientes covid ya han ingresado en las UCI

Más de medio millar de pacientes de coronavirus han ingresado en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de la Región desde que comenzara la pandemia en el mes de marzo. En total, de los 3.871 casos de covid que han precisado hospitalización en la Región, 518, en un estado mucho más grave, han tenido que pasar por la UCI, según los últimos datos reflejados en el informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad publicado ayer. Además, de los 518 ingresados en UCI desde hace ocho meses, 34 de ellos lo han hecho en la última semana. De esta forma, la segunda ola de la pandemia está incrementando a pasos agigantados la presión sobre la atención hospitalaria, por lo que en nuestra comunidad autónoma el total de 103 pacientes covid en UCI ingresados en el día de ayer representa que el 21,91% de las camas disponibles para UCI están ya ocupadas por pacientes de covid-19, según la notificación de los hospitales realizada ayer a mediodía al Ministerio que dirige Salvador Illa.



Así, dos de cada diez camas UCI en la Comunidad están ocupadas por pacientes covid, según el último recuento de Sanidad. En cuanto a la situación en los principales hospitales de la Región, desde el Reina Sofía de Murcia señalaron a esta Redacción que ayer a mediodía había 84 usuarios con coronavirus ingresados en planta, mientras que 12 de las 14 camas UCI estaban ocupadas por pacientes con el virus. Por su parte, en el área de Reanimación había cuatro pacientes no covid procedentes de UCI. En el servicio de urgencias de este hospital hubo al menos seis pacientes sospechosos de ser positivos en coronavirus.



Por su parte, en el Virgen de la Arrixaca, también en el municipio de Murcia, se contabilizaban ayer un total de 110 pacientes covid, de los que 95 permanecían ingresados en el pabellón general, 10 en Cuidados Intensivos y 5 en la parte del hospital Materno-Infantil, al tratarse de posibles madres gestantes o niños, según precisaron fuentes de este complejo hospitalario murciano. Asimismo se ha habilitado unas cuarenta camas en el hospital materno-infantil para pacientes no covid, con el objetivo de descongestionar el pabellón general en el que se alojan la mayoría de pacientes con coronavirus. Respecto al Área II de Salud, en Cartagena, ayer permanecían ingresados 59 pacientes covid en unidades de hospitalización del Hospital Santa Lucía y 18 pacientes en Cuidados Intensivos, mientras que la Unidad de Semicríticos Avanzada del Hospital del Rosell contabilizaba a un total de diez usuarios.



En este sentido, el incremento de casos positivos de coronavirus en el Área de Salud de Cartagena, y de los ingresos hospitalarios, ha supuesto «dar un paso más en el plan de contingencia del complejo hospitalario y de sus centros de salud y, así, se han incrementado los 27 puestos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Santa Lucía con 6 camas más de críticos y también se ha puesto en marcha una Unidad de Semicríticos Avanzada en el Hospital Universitario Santa María del Rosell», según fuentes del Área II de Salud.



«Para dar respuesta a la atención de estos pacientes más graves están preparados también 17 puestos más en el servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Santa Lucía y hasta 16 camas más en el Hospital Universitario Santa María del Rosell, con lo que ello supone de inversiones en equipamiento y contratación de personal», indican fuentes de los dos hospitales ubicados en la ciudad portuaria. El portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, ha asegurado en los últimos días que los pacientes que ingresen en las nuevas camas previstas en el plan de contingencia puesto en marcha por el Gobierno regional serán atendidos por parte del personal sanitario que hasta ahora se venía encargando de la actividad sanitaria suspendida. Pérez recalcó que hay actividades no tan prioritarias que pueden ser, por el momento, aplazadas para que este personal sanitario se ocupe de los pacientes covid, reforzando así las más de 2.000 contrataciones que la Consejería de Salud ha realizado en el último año.





El denominado ´Covid-car´ o ´Auto-covid´ del Hospital del Rosell de Cartagena ya ha realizado unas 1.600 pruebas PCR a usuarios, fomentando la máxima seguridad y la mínima exposición para los pacientes y el personal sanitario, ya que el paciente acude a realizarse la prueba en su propio vehículo, sin necesidad de bajarse de él. El punto está ubicado a la izquierda de la entrada principal, frente a la Escuela Universitaria de Enfermería, contando con un acceso limitado y cubierto y evita la entrada innecesaria al interior del hospital a toda persona pendiente de una muestra para PCR y una toma de muestras más ágil y sencilla.

Por otra parte, la tasa de incidencia acumulada sigue disparada en la Región con un total de 412 casos y 795 por cada 100.000 habitantes en los últimos siete y catorce días, respectivamente, según el último informe epidemiológico publicado ayer por la Consejería de Salud.